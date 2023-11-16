إسرائيل تقتحم مجمع الشفاء مجدداً وتدمر قسمه الجنوبي

تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي، ولكن هذه المرة من جهة الجنوب، وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات.

وبينما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفاً و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفاً و800، قالت وزارة الصحة أمس، إنها تواجه لليوم الرابع على التوالي تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال. وأفاد شهود أن الجيش الإسرائيلي عاود أمس دخول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأفادت إذاعة ((صوت فلسطين))، بأن جرافات إسرائيلية دمرت الجزء الجنوبي من مجمع الشفاء.

وذكرت أن الجرافات الإسرائيلية تتقدم ((لتجريف الأقسام الأخرى)) في المجمع الطبي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 40 مريضاً بمستشفى الشفاء، بينهم 3 أطفال خدج، منذ 11 نوفمبر نتيجة نقص الوقود وحصار القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود بأن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ الصباح، وأن المنطقة المحيطة بالمجمع أشبه بمنطقة عسكرية، ولا أحد يستطيع الوصول إليها. وأكد الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، فقدان الاتصال تماماً مع الطاقم الطبي في مجمع الشفاء الطبي منذ منتصف الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن مصير المرضى والطواقم الطبية مجهول.

ومضى قائلاً ((في داخل المستشفى 650 مريضاً منهم 36 طفلاً في الحضّانة، ومنهم مرضى غسيل كلى وجرحى، ومنهم 22 حالة بالعناية المركزة، ومصيرهم مجهول)). من جانبه، قال مصدر طبي من مجمع الشفاء إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تفرض حصاراً شاملاً على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجه.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسلحة وقنابل يدوية ومعدّات أخرى قال إنّه عثر عليها في المجمّع الطبّي. ولم تتمكّن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق بشكل مستقلّ من هذه الصور.

في المقابل، أكّدت وزارة الصحة أنّ الجيش ((لم يعثر على أيّ عتاد أو سلاح)) في مستشفى الشفاء، موضحة أنّها ((لا تسمح بالأساس)) بأسلحة في المستشفيات التابعة لها.

إلى ذلك، قتل 12 فلسطينياً على الأقل وجرح آخرون أمس بقصف إسرائيلي استهدف محطة وقود تؤوي نازحين في منطقة المغازي، وسط قطاع غزة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها من المناطق الآمنة لوقوعها جنوب وادي غزة.

في السياق، قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان، إن ((طائرات إسرائيل المروحية تُطلق النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوبيّ قطاع غزة)).

وأكدت الوزارة أن شرق خان يونس هي أيضاً من المناطق التي طلبت إسرائيل من سكان مدينة غزة وشمال القطاع التوجه إليها لاعتبارها من المناطق ((الآمنة)). لكن الجيش الإسرائيلي وجه تحذيرات إلى سكان المناطق الشرقية من خان يونس لإخلاء منازلهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز