44 جلسة نقاشية تبحث الاستدامة بالمدن والطاقة في المستقبل

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 44 جلسة نقاشية متخصصة على هامش اليوم الثاني من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وركزت الندوات الرئيسية المقامة في اليوم الثاني من المعرض على المواضيع: ((شركة أكوا باور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات))، ((أول روابط التيار المستمر عالي الجهد في شبكات خطوط النقل الهوائية وتصميم أسلاكها وحساب فاقدها وتصنيعها وفحصها))، ((المفاتيح الكهربائية الخالية من غاز الفلورايد))، ((جولة الشراكات))، ((التكنولوجيا الجديدة في تطبيقات ضخ المناولة الصلبة))، ((الاستدامة في المدن:

تأثير الابتكار والتكنولوجيا على مستقبل القطاع العقاري))، ((ممارسات الاستدامة في التطوير العقاري))، ((قابلية التشغيل البيني - ركيزة المدن الذكية))، ((محطة حتا لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين))، ((مجموعة المفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط الجاهزة))، و((أنظمة ثانوية رقمية للمحطة الفرعية الرقمية)).

كما قدم خريجو برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة))، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

إمكانات

وتضمنت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثاني المحاور: ((انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطريق إلى الحياد الكربوني))، ((الطاقة في المستقبل:

استكشاف انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورسم ملامح الطريق نحو الحياد الكربوني))، ((آفاق الهيدروجين: تعزيز إمكانات الكربون المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونظرة مشرقة للمستقبل))، ((الثورة الهيدروجينية المفتوحة:

إطلاق إمكانات الكربون المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحفيز قوة التغيير))، ((نحو مبانٍ خضراء: تمكين الكفاءة وإزالة الكربون لتعزيز انتقال المباني))، ((الثورة الخضراء:

تصميم المستقبل باستخدام المباني الخضراء واستراتيجيات تقليل انبعاثات الكربون))، ((دور التبريد كخدمة في إزالة الكربون عالمياً))، ((تعظيم الكفاءة: تسريع انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الكفاءة المعزَّزة))، ((المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

الحالة والرؤى))، ((مسار الحياد الكربوني في مدينة مصدر))، ((المباني الخضراء وإزالة الكربون في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، و((محفزات التغيير الأساسية: استكشاف تأثيرها على الطاقة والمياه والاقتصاد الدائري)).

وتناولت جلسات المياه العناوين: ((تكرير المياه: إعادة استخدام المياه واستعادة المواد القيّمة))، ((قوة المياه الذكية))، ((تقنية شركة WILO الذكية لرفع كفاءة وتعزيز موثوقية عمليات ضخ مياه الصرف الصحي))، ((العمليات القائمة على الأغشية لإعادة تدوير واستخدام المياه))، و((زيادة الفوائد من خلال المياه الدائرية ومصادر الطاقة - استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء في إدارة المياه)).

طاقة مبتكرة

وغطت جلسات الطاقة المبتكرة مواضيع: ((دورة حياة المورّدين))، ((تطبيق حلول فعالة لإدارة البيانات))، ((ابتكارات الطاقة النظيفة ونشرها في أفريقيا: تقنيات جديدة لتحسين الأداء البيئي))، ((طاقة المستقبل:

جودة ألواح الطاقة الشمسية المصنَّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة))، ((الفحص البصري لتطبيق الجيل الخامس للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في خطوط نقل الطاقة))، و((الأنظمة البيئية الرقمية - إحلالية العالم القائم مع التقنية)).

وشهد ((مركز الاستدامة)) من شركة ((إعمار العقارية)) إطلاق مبادرة إطلاق ((نبتة)) بالتعاون مع أليسكا لايف من إعمار، إلى جانب جلسة تحت عنوان ((الاستدامة في قطاع الضيافة))، إضافة إلى عرض تقديمي حول ((أفكار عن تجربة إعمار لمواجهة تحديات الاستدامة)).

واحتضن ((مختبر المبتكرين)) جلسات حول ((الأنظمة البيئية المتكاملة للأعمال في مدينة إكسبو دبي))، ((استكشاف تحديات الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط))، ((تسريع الشركات الناشئة الخضراء:

دفع عجلة التأثير الإيجابي في مشهد الاستدامة))، ((فوائد الحصول على تراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة))، إلى جانب عروض تقديمية حول التقنيات الحيوية والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي وقطاع المركبات الكهربائية.

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