الزراعة المستدامة محور معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية في دورته الـ25

تركز الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، على التقنيات والحلول والابتكارات التي تعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمائي حول العالم.

ويجمع المعرض تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والاختصاصيين العالميين لتبادل الخبرات والتجارب.

ودفع عجلة تطوير القطاع الزراعي الذكي مناخياً، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ابتكارات

ويفرد المعرض في يوبيله الفضي مساحة كبيرة للابتكارات الداعمة لتحسين إدارة المياه والري الذكي، ونظم المحاصيل الذكية، وتوسيع نطاق ابتكارات مكافحة الآفات، وتسريع إحداث تغيير جذري في الزراعة الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير المزيد من التمويل والمشاريع والفرص للمزارعين والمشاريع الزراعية، وتوفير الأدوات لزيادة مساهمة جميع أفراد المجتمع في الزراعة، ورفع مستوى الوعي حول الزراعة المنزلية.

جهود

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)): بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعمل ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) على دعم الجهود لتوسيع نطاق الممارسات المستدامة والتقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وفي ظل ارتفاع وتيرة أزمة الغذاء العالمية، يسلط المعرض هذا العام الضوء على المساهمين المحليين والعالميين ممن يؤدون دوراً جوهرياً في تعزيز الزراعة المتجددة والإنتاج الزراعي المستدام.

وأنظمة المياه والغذاء التي تسرّع استعادة الموائل والحفاظ عليها، ومع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب28)، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

والتي يشكل الأمن الغذائي أحد موضوعاتها الرئيسية، نكثف مساعينا لترسيخ مساهمة دولة الإمارات والمنطقة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تدعم مبدأ الحلول العادلة والمنصفة لتحديات النظم الغذائية، وتخفف من وطأة الضغوط والمخاطر على أنظمة الغذاء، والزراعة، والمياه، وتضمن مستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه الجميع باستدامة الغذاء.

توازن

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للتجارة والزراعة: ((في شركة الماردية، نعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من رؤيتنا واستراتيجيتنا الشاملة، ونحن ملتزمون بتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.

وذلك من خلال اعتمادنا على الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وإعادة إحياء التربة بطرق مستدامة)).

أولويات

وأكد أن استخدام الأسمدة الحيوية يعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، حيث تسهم في رفع خصوبة التربة وتنشيط الحياة الميكروبية النافعة، وتعزز إعادة تثبيت الكربون في التربة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الأسمدة الحيوية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق استدامة الزراعة والحفاظ على التوازن البيئي.

وقال: في إطار جهودنا لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، نشارك في معرض ((ويتيكس)) 2023 في دبي، حيث نقدم منتجاتنا وحلولنا المبتكرة في مجال الاستدامة، كما قمنا بتطوير فلاتر تحلية مياه قادرة على التعامل مع الملوحة العالية وتحسين كفاءة محطات تحلية المياه، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على مصادر المياه والحياة البحرية.

وأكد العمل بالتعاون مع ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) لتحقيق رؤيتنا المستدامة، وذلك من خلال إيجاد صناعة زراعية أكثر استدامة وقدرة على التحمل، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى تلبية تحديات اليوم والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة، من خلال استخدام الأسمدة الحيوية لامتصاص الكربون وتحويله إلى مواد عضوية يمكن للنباتات امتصاصها والاحتفاظ بها في التربة.

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