جاهزية في الفجيرة ورأس الخيمة للتعامل مع الحالة الجوية

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ((البيان)) الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وأن البلدية تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل موسم الأمطار، في إطار استعدادها الكامل لاستقبال فصل الشتاء، لافتاً إلى أن البلدية تقوم حالياً بوضع مضخات لسحب مياه الأمطار في المناطق المنخفضة لتأمين سلامة السكان القاطنين بها استعداداً لمفاجآت الطقس.

حيث تم التركيز على المناطق التي تتعرض باستمرار إلى ارتفاع منسوب المياه فيها، وذلك لتلافي آثار الأمطار الغزيرة. كما أشار الأفخم إلى توفير الآليات والصهاريج اللازمة لسحب المياه ونقل المياه المتجمعة، حيث ستكون على أهبة الاستعداد للتحرك في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي تتجمع فيها الأمطار، مضيفاً:

تستدعي آلية عمل الآليات بالتحرك السريع لشفط البرك المطرية في الدوارات وعن جوانب الطرق في المدينة من أجل انسيابية الطريق، وشفط المياه في حال تشكلها من مختلف المواقع، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التغير المناخي الحاصل من حيث كثافة الأمطار وشدتها، التي لا بد أن يعطى الوقت الكافي لتصريف بعض التجمعات المائية الناتجة عن هذه الأمطار.

ولفت الأفخم إلى تشكيل فرق فنية مكلفة بالأعمال ومزودة بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب أعمال التنظيف وإزالة الأوساخ ومخلفات النفايات التي تتطاير خلال الهطولات المطرية والأحوال والرياح المصاحبة إليها، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ودائرة الأشغال العامة والزراعة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة والدفاع المدني.

وذكر أن فرق بلدية الفجيرة استكملت كافة استعداداتها لمواجهة أية آثار لتجمعات مياه الأمطار، مؤكداً الحرص على متابعة مستجدات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الأفخم: إن أنفاق الفجيرة تعمل بنظام تصريف مياه الأمطار، حيث صممت وفق المعايير الهندسية العالمية، وأن الشبكة في النفق مصممة لسحب تجمعات المياه بشكل سريع دون أن تعيق أية حركة لمرور المركبات.

إلى ذلك، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير في الإمارة بكفاءة عالية من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار و أوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة أن الدائرة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية ، وفقاً للخطط المعدة مسبقا للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه .

حيث تقوم كافة الفرق واللجان بهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة. وأفاد العلي أن الدائرة وفرت 82 صهريجا لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان.

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