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تعاون بين محكمة التنفيذ بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان

11/16/2023 7:24:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، اجتماعاً مع ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لبحث سبل تسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمؤسسة، وضمان فاعلية أكبر في سير العمل.

وذلك في خطوة نحو تعزيز التعاون وتحسين أداء العدالة. وقال : ((نحن نلتزم بتحقيق العدالة بأقصى سرعة وكفاءة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث سنعمل على تشكيل فريق متكامل يهدف إلى تيسير الملفات وتسريع العمليات القضائية المستعجلة، ونسعى جاهدين لحل المشكلات وتفاديها في أقصر وقت ممكن)).

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