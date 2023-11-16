«أدنوك» تتخذ خطوات فاعلة لتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات

اتخذت شركة ((أدنوك))، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات خطوات نوعية فعالة، لتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات.

وتلتزم ((أدنوك)) بالإنتاج المسؤول والموثوق من الطاقة، حيث تعمل باستمرار على خلق قيمة دائمة ومستدامة لدولة الإمارات وللعالم، عبر الالتزام بأفضل معايير الأداء في مجال الاستدامة، لتوفير طاقة منخفضة الكربون مع الاستثمار بشكل متواصل في محفظة الطاقة الجديدة النظيفة.

ويبرز محور ((الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي))، ضمن حملة ((استدامة وطنية))، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

جهود ومبادرات دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية، وهو ما ينسجم مع جهود ((أدنوك)) الهادفة إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي والحفاظ على استدامة البيئة.

نهج متكامل

وواكبت ((أدنوك)) خطط دولة الإمارات لترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات، بإطلاق استراتيجيتها الشاملة للاستدامة 2030، التي تهدف إلى ترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة، وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة.

وتستهدف استراتيجية ((أدنوك)) للاستدامة 2030 تعزيز دورها كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، مع التركيز على أمن وصحة وسلامة الكوادر البشرية وأصول وعمليات الشركة التشغيلية، اعتماداً على إرث عريق يمتد إلى 50 عاماً من الإنتاج المسؤول للطاقة.

ووضعت ((أدنوك)) أهدافاً طموحة تسهم في تعزيز التزاماتها طويلة الأجل تجاه الاستدامة، وتبرز أداءها القوي الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما تضمن استمرارها في القيام بدورها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للإيفاء بالطلب العالمي المتزايد، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ ومواكبة الانتقال في قطاع الطاقة.

حيث تسعى الشركة إلى خفض كثافة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول العام 2030، ومضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون، لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

كما تعمل الشركة على الحد من تأثير عملياتها على البيئة من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية البيئة وتعزيز استدامتها، وإدارة المياه والنفايات، والحفاظ على معدل استهلاك المياه العذبة في عملياتها بما يقل عن 0.5% من إجمالي استخدام المياه، وزراعة 10 ملايين شتلة من أشجار القرم بحلول عام 2030.

وتتماشى أهداف ((أدنوك)) للاستدامة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة الفرص الاقتصادية.

منتج رائد

وعززت ((أدنوك)) في عام 2023 استراتيجيتها لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها بخطة طموحة تسرع تنفيذ استراتيجيتها للنمو منخفض الكربون، وكذلك اعتماد خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2045.

وتستند الاستراتيجية إلى سجل الشركة القوي كمنتج رائد للطاقة منخفضة الانبعاثات، والذي يشمل الاعتماد على شبكة كهرباء خالية من الانبعاثات، والتزامها بالتوقف عن الحرق الروتيني للغاز الطبيعي، وتنفيذ أول مشروع على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون على نطاق واسع.

وخصصت ((أدنوك)) 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) بشكل أولي لتطوير مجموعة من المشاريع، التي تشمل تنفيذ استثمارات في التقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة، تعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.

وتدعم خطط ((أدنوك)) لتوسعة برنامجها لالتقاط الكربون وتخزينه جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لأبوظبي من الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون بشكل كبير،.

حيث تعمل الشركة على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً ضمن ((تعزيز))، منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية، التي تهدف لدفع وتمكين نمو وتوسع مدينة الرويس الصناعية، وقطاع صناعة المواد الكيماوية، والصناعات التحويلية، والقطاع الصناعي في أبوظبي.

مشروع مهم

ويمثل مشروع ((الريادة)) لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، الذي انطلق في عام 2016، خطوة مهمة في مسيرة ((أدنوك)) لخفض الانبعاثات ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون.

وتعد ((الريادة)) أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، حيث تبلغ قدرتها لالتقاط الكربون ما يعادل 800 ألف طن سنوياً، وتعمل منشأة ((الريادة)) على التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات شركة حديد الإمارات، ومعالجته.

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