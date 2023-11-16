مريم المهيري تكشف تفاصيل «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»

كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، تفاصيل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على مستوى القطاعات في الدولة.

وذلك عقب إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً للاستراتيجية، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقالت معالي مريم المهيري: ((في عام 2021 بدأت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيقها دراسة وتقييم واقتراح مسارات وطنية للعمل المناخي، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050)).

وعقب اعتماد حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الجديدة فإننا نكشف الآن عن مجموعة من الممكنات والمبادرات، التي من شأنها تسريع مسيرتنا، لنصبح دولة محايدة مناخياً)).

وأضافت معاليها: ((تم وضع ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)) لتكون بمثابة محركاً وطنياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال قيادة عملية الانتقال إلى خفض الانبعاثات.

وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ، وستسهم الاستراتيجية في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع حوالي 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين)).

ويتوقع أن يسهم تنفيذ الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير، وتابعت معاليها:

((علمتنا مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة أن العمل المناخي يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي للنمو والفرص الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وتوفير التقنيات بوتيرة سريعة، وإنشاء اقتصاد استشرافي قائم على أسس مستدامة. تم وضع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 لتكون بمثابة نقطة انطلاق على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للدولة)).

ودعت معاليها إلى العمل، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع لمساعدة دولة الإمارات على تحقيق مستهدفاتها لكل قطاع.

مسيرة طموحة

تعد ((استراتيجية الإمارات الحياد المناخي 2050)) جزءاً من مسيرة الدولة الطموحة نحو الحياد المناخي، وتوفر برنامجاً ملموساً على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات،

وتبني هذه الاستراتيجية على المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي حددت الطموح المناخي لدولة الإمارات، تلاها إطلاق المسار الوطني للحياد المناخي عام 2022، والذي يحدد الجدول الزمني، وآليات التنفيذ المرحلي للمبادرة.

وتابعت: تبين استراتيجية الحياد المناخي 2050 كيف ستحقق الدولة أهداف النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

25 برنامجاً

تتضمن ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)) الطموحة، أكثر من 25 برنامجاً تغطي ستة قطاعات أساسية هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.

وستركز المبادرات على تحسين الكفاءة وزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة في جميع هذه القطاعات، كما سيتم التركيز على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك والتحول إلى أنظمة النقل المستدام، والمباني الخضراء، إضافة إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط الكربون،

كما حددت الاستراتيجية أهدافاً لخفض الانبعاثات لمختلف القطاعات، وكلها تسهم بشكل جماعي في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات.

وستعمل الاستراتيجية على خفض انبعاثات القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة من 0.55 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون/ميجاوات ساعيّ بحسب أرقام عام 2019 (سنة الأساس) إلى صفر بحلول عام 2050.

كما ستعمل على خفض انبعاثات قطاع الصناعة من 103 إلى 7 ملايين طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وقطاع النقل من 24 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون إلى صفر بحلول 2050، والبناء من 62 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، وقطاع النفايات من 13 إلى 3 ملايين طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، والزراعة من 6 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وستعمل الدولة على زيادة الانبعاثات السلبية، والتي تعني تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة مثل التوسع في أشجار القرم، وتعزيز تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، لتصل قدرتها مجتمعة على امتصاص وتخزين 13 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 وفيما يتعلق بقطاع الطاقة تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز آليات وتقنيات التخزين، أما بالنسبة للصناعة فسيتم تعزيز استخدام المواد البديلة، وتعزيز احتجاز الكربون وتخزينه.

ولتقليل الانبعاثات في قطاع النقل تركز الاستراتيجية على تعزيز وسائل النقل النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، بينما بالنسبة لقطاع البناء سيكون هناك تركيز أكبر على قوانين البناء، واستخدام مواد البناء الخضراء.

ولخفض الانبعاثات في قطاع النفايات، تسعى الاستراتيجية إلى استكشاف مواد ومصادر طاقة بديلة، ودعم ركائز الاقتصاد الدائري، فضلاً عن تحسين الاستهلاك، وهو ما ينطبق أيضا على قطاع الزراعة.

وسيكون هناك أولوية لالتقاط الانبعاثات الكربونية. علاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال الخطط الجارية للتوسع في زراعة أشجار القرم، مع الالتزام بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وكذلك تعزيز تكنولوجيا التقاط الهواء المباشر. كما سيكون هناك أولوية للزراعة الذكية.

3 ممكنات استراتيجية

حددت دولة الإمارات ثلاثة ممكنات ستساهم في خلق المنظومة التمكينية اللازمة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتشمل تنفيذ آليات تمويل العمل المناخي، وتطوير تقنيات جديدة من خلال دعم البحث والتطوير، وخطة ديناميكية لتطوير وصقل المهارات والقدرات.

وستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق هذه التدابير المرحلية على نطاق واسع، لتشمل جهود أكثر من 45 من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك وزارات، وجهات حكومية وشركات وطنية رائدة.

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