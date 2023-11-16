الدراسة عن بعد في عجمان وأم القيوين والفجيرة اليوم

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً وشرقاً، وذلك لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر.

وشهدت إمارة الشارقة، أمس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مليحة والمدام وخضيرة، وأمطار غزيرة على شمال رأس الخيمة، كما سقطت أمطار خفيفة على شارع الإمارات في دبي.

وتتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية، وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر، ومن الشرق.

وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق. وسجلت، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة في أبوظبي بواقع 35.7 درجة مئوية عند الساعة 12:30 ظهراً، فيما سجلت أدني درجة حرارة في جبل جيس بواقع 13.9 درجة مئوية عند الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا اليوم ((الجمعة))، حيث تزداد كميات السحب يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، وتقل السحب تدريجياً خلال مساء الجمعة. ويوم غد السبت يكون الطقس غائماً جزئياً.

من جهتها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم الجمعة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.كما أكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

إجراءات

ونظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة، اليوم الجمعة، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.

كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين؛ وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة ((عن بعد)) في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، اليوم الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب. من جانبها أخطرت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة أولياء الأمور عبر رسائل نصية، ومن خلال البريد الإلكتروني، بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت، اليوم الجمعة، إلى نظام التعليم عن بعد، تحسباً لتأثيرات الحالة المدارية، التي تسود المنطقة، وذلك لتأمين السلامة للجميع من طلبة وكادر تعليمي وإداري.

وعليه قامت بعض المدارس بتأجيل امتحان، اليوم الجمعة، الذي كان مقرراً ضمن جدول امتحانات الفصل الأول حتى تاريخ آخر، على أن يتم تزويد الطلاب بمهام على برنامج مايكروسوفت تيمز، حيث تقرر عدم تقديم دروس مباشرة، وسيتم استئناف الدراسة في جميع مدارس الإمارة بعد استقرار أحوال الطقس، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، التي تشكل أولوية قصوى، لذلك تمنح إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة في الأجواء الممطرة، وتمنحها الصلاحيات، التي تضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

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