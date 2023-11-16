حميد بن عمار يشهد إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، حفل إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان، الذي أقيم في فندق عجمان سراي، بالتعاون بين دائرة عجمان الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

بحضور الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومحمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في الإمارة.

وتعد الأكاديمية الرقمية، مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية في دولة الإمارات، تستهدف تعزيز المهارات التقنية لموظفي الجهات الحكومية العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى دائرة عجمان الرقمية، مسؤولية التنسيق لمشروع الأكاديمية الرقمية بين الجهات الحكومية في الإمارة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة، لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح.

وقالت الدكتورة عهود شهيل: نسعد في دائرة عجمان الرقمية أن نكون أحد شركاء الأكاديمية الرقمية، المبادرة الوطنية التي تساهم في ترسيخ ممكنات التحول الرقمي كثقافة عمل شاملة في أوساط موظفي الحكومة على اختلاف مواقعهم وأدوارهم.

وأكدت أن إطلاق الأكاديمية يمثل نقلة مهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، والتي جاءت ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية، ترسخ مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن الأكاديمية الرقمية، تتيح للموظفين الحكوميين في إمارة عجمان مجموعة شاملة من المهارات التقنية، ليصبحوا قادة رقميين فعالين يساهمون في تحقيق التميّز والريادة لمؤسساتهم ودوائرهم في عالمنا الحاضر الذي تقوده التكنولوجيا.

من جانبه قال محمد الزرعوني: يسعدنا التعاون مع دائرة عجمان الرقمية في مشروع الأكاديمية الرقمية، التي تواكب، بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد؛ المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي.

وأضاف: بالاستناد إلى النجاحات التي حققناها سوية على مدار الأعوام الماضية، والجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيرا من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي، وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم.

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