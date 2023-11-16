خالد بن محمد يحضر زفاف أبناء ماضي الماضي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه أبناء المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، بمناسبة زفاف كل من تركي وعبدالعزيز ماضي بن حمد الماضي على كريمتي أحمد بن سالم المنصوري، وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق إرث في أبوظبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين، وأقارب العرسان، وجمع من المدعوين.

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