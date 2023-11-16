خالد بن محمد يؤكد أهمية الأعراس الجماعية في تعزيز الترابط الاجتماعي

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس حفل الاستقبال الذي أُقيمَ في مجلس البطين بمناسبة زفاف 41 عريساً من أبناء الإمارة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

وضم العرس عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة ((مبروك ما دبّرت)) الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

من جانبهم، أعرب ذوو العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة سمو ولي عهد أبوظبي والشيوخ مناسبتهم العزيزة.

وتخلَّل الحفل أهازيج تراثية وعروض للفنون الشعبية.

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