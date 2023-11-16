عمار النعيمي يطلق منصة «شؤون المواطنين»

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها وصولاً عبر المنصة الإلكترونية .

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتسخير الإمكانات كافة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

وقال سموه: إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، في انسجام تام مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالمبادرات الإنسانية والخيرية التي يتبناها مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وما يقدمه للمواطن من خدمات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات ومساندة الشرائح المجتمعية المحتاجة .

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى شرح واف من الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، حول المنصة التي تتميز باتباع طرق وآليات التسجيل الجديدة .

استقبالات

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات.

كما تم بحث العلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أمس، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة قطر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز