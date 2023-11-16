حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رومانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بوغدان أوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع السفير، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات وجمهورية رومانيا في شتى من المجالات.

من جانبه، عبر بوغدان أوكتافيان باديكا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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