وزارة الصناعة تستضيف 38 جهة فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية

في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف ((كوب28))، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي.

وتشمل تلك الجهات مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن ((منصة قرية الشركات الناشئة))، ومنصة الوزارة في((مركز التكنولوجيا والابتكار)) في مؤتمر الأطراف ((كوب28)).

وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

كما تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

نقطة فارقة

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن مؤتمر الأطراف ((كوب28)) سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي، كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كل القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي.

وأضافت: تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي.

وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة دبي للكابلات ((دوكاب))، و((مجموعة بيئة))، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية ((مجرى))، ومركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، ومنظومة التكنولوجيا العالمية - أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي.

كما تشمل شركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالمية UMI، و((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي - APT))، ومجموعة ThreeEightSix الإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة، وشركة باسكال -PASQAL المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmium المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.

ابتكار صناعي

ويتماشى جناح الوزارة في ((مركز التكنولوجيا والابتكار)) مع رؤية مؤتمر الأطراف ((كوب28))، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية.

ومن بين الجهات الـ38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.

ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيوفر الجناح عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، إضافة إلى عدد من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات، ما يعزز فرص نمو العمل، كما سيستعرض تحت مظلة مبادرة ((اصنع في الإمارات)) فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو.

وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضاً على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.