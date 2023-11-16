لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الأكبر من أسبوع دبي للساعات

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عضو مجلس دبي، أمس، فعاليات النسخة السادسة من أسبوع دبي للساعات، والذي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الجاري، في مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية رائدة في مجال صناعة الساعات العالمية، وهي أعلى نسبة مشاركة في المعرض منذ انطلاقه، حيث يوفر الحدث للعارضين والزوار وهواة جمع الساعات تجربة استثنائية، للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال هذه الصناعة الحيوية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الحدث يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً إبداعياً عالمياً، وشريكاً أساسياً في تطوير الصناعات الحيوية، ووجهة نموذجية لاستقطاب العقول والمواهب، لافتة سموها إلى أن أسبوع دبي للساعات، الذي يجمع أهم صناع الساعات وهواة اقتنائها، وأبرز العلامات التجارية العالمية، يعكس دور دبي في توفير فرص فعالة تعزز من تبادل الخبرات المحلية والعالمية في المجالات الإبداعية المتنوعة.

وقالت سموها: ((الحدث يعزز مساعي دبي المتواصلة لتوفير منصات إبداعية تسهم في تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجالات الفنون والتصميم، ويؤكد أهمية الصناعات الإبداعية ودورها في دفع عجلة الابتكار، حيث يمثل المعرض منصة تعليمية وثقافية لإحدى أهم الصناعات الإبداعية العريقة وبيئة تفاعلية شاملة تمزج بين فنون التصميم المختلفة))، وأشارت سموها إلى أهمية الشراكات التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعد أبرز المقومات الأساسية لنجاح أي مجتمع يسعى إلى التميز وتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، مؤكدة سموها أن هذه الشراكات تمثل إحدى الركائز، التي أسهمت في إحداث نهضة دبي الاقتصادية، ولافتة إلى أن ((الشراكة التي تجمع ((دبي للثقافة)) بأسبوع دبي للساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز وتطوير الصناعات الإبداعية بجميع أشكالها وضمان تناقلها عبر الأجيال، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية لاستقطاب العقول والمواهب وبيئة محفزة لمجتمع رواد الأعمال والمتخصصين والمبدعين والشركات العالمية)).

ودونت سموها عبر منصة إكس: افتتحنا فعاليات النسخة السادسة من أسبوع دبي للساعات، النسخة الأكبر للمعرض منذ انطلاقه، بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية رائدة في مجال صناعة الساعات العالمية.

وأضافت سموها، يعدّ الحدث مثالاً على الشراكات الناجحة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وتساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية لاستقطاب العقول والمواهب، وشريكاً أساسياً في تطوير الصناعات الحيوية والإبداعية المتنوعة.

فعاليات متنوعة

ويعد هذا الحدث، الذي يقام كل عامين في دبي من أبرز الفعاليات غير التجارية في مجال صناعة الساعات عالمياً، حيث يشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة، كما يثري تجربة الزوار عبر إشراكهم ببرامج وورش عمل تعليمية وإبداعية متنوعة.

ويقام الأسبوع بالشراكة مع ((دبي للثقافة)) ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و((كريستيز))و((وولد أوف دريمز)) و((دو)) و((أستون مارتن)) و((مسافي))، وستشهد نسخة هذا العام من الحدث العالمي، الذي أسسته مجموعة أحمد صديقي وأولاده عام 2015، أكثر من 20 فعالية إطلاق تتضمن ساعات جديدة وأخرى محدودة الإصدار.

وأعربت هند صديقي، المدير العام لأسبوع دبي للساعات عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولـ((دبي للثقافة)) على الرعاية المستمرة والدعم المتواصل لهذه الفعالية الرائدة، وقالت: ((نسعى من خلال هذا الحدث لإنشاء منصة تعزز منظومة التواصل والتعلم والابتكار عبر صناعة الساعات الفاخرة، والعمل على جذب شريحة أكبر من الجمهور بهدف توسيع معارفهم وخبراتهم، ونؤكد التزامنا بهذه الشراكة الفاعلة، متطلعين إلى استمرار العمل المشترك بيننا، بهدف الإسهام في تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات على الساحة الإبداعية عالمياً)).

وبعد نجاح نسخة عام 2021 في تحقيق حضور جماهيري واسع وصل لأكثر من 16000 زائر، والعرض الإبداعي الدولي الخاص بأسبوع دبي للساعات، والذي أقيم في نيويورك العام الماضي، تطل نسخة هذا العام من أسبوع دبي للساعات، ببرنامج ثري يركز على تعزيز الالتقاء الإبداعي عبر الصناعات لتسليط الضوء على الحرفية، ودفع الابتكار والاحتفاء به، وجعل الجمهور جزءاً فاعلاً منه عبر إشراكهم في حلقات النقاش العديدة التي يقدمها، إلى جانب إطلاقه لأول حلقة نقاش باللغة العربية، ضمن منتدى صناعة الساعات، والتي تضم أسامة إبراهيم صديقي، وشيخة النويس، والدكتور حبيب الملا.

كما سيستضيف الأسبوع نخبة من رجال الأعمال وأشهر صناع الساعات والشخصيات العامة، وأبرزهم فرانسوا هنري بنامياس، الرئيس التنفيذي لشركة ((أوديمار بيغيه))، ومحمد عبد المجيد صديقي، رئيس القسم التجاري في مجموعة صديقي القابضة، وصانعة الساعات دانييلا دوفور، وجان أرنو، مدير الساعات في ((La Fabrique du Temps Louis))Vuitton، وجان كلود بيفر، وغيرهم، وتتضمن الأجندة مجموعة من الجلسات الاحترافية تقدمها نور الحسن، المبدعة في تقديم ورش عمل كينتسوجي الفنية، وورشة عمل محلية فريدة خاصة بحرفة ((السفيفة)) يقدمها مجلس ((إرثي)) للحرف المعاصرة، إضافة إلى ورش عمل أخرى تقدمها ((بوفيه))، وغيرها من العلامات التجارية.

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