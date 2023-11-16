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منتدى «إيفولفن وومن» يحتفي بالمرأة

11/16/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت ((إيفولفن وومن))، وهي مؤسسة اجتماعية تُعنى بالنهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان النامية، أعمال الدورة الثانية من منتدى ((إيفولفن وومن)) في دبي بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة،.

وقالت آسيا ريشيو، الرئيس التنفيذي ومؤسس ((إيفولفن وومن)): ((إننا سعداء للغاية بأن أتيحت لنا فرصة عقد الدورة السنوية الثانية من هذا المنتدى الذي أصبح مساحة للاحتفاء بالنساء اللامعات في برنامجنا التطويري، ومنصة لتبادل المعرفة وتقديم التوجيه والنصائح القيمة. فخورون جداً بالإنجازات والتطور الذي حققته المشاركات)).

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: ((إحداث التأثير الاجتماعي هو جوهر استراتيجية الاستدامة لمركز دبي للسلع المتعددة. وبالتعاون مع ((إيفولفن وومن))، التي كانت أول من حصل على ترخيص نشاط المسؤولية الاجتماعية من المركز، نواصل إحراز تقدم كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل. ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسات ملهمة مثل ((إيفولفن وومن))، ونقف اليوم متحدين في مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد، وأتطلع شخصياً إلى الاحتفاء بمزيد من الإنجازات النسائية في المستقبل)).

وجمع المنتدى، جمهوراً متنوعاً ضم المشاركات المسجلات في البرنامج، والشركاء الاستراتيجيين ومنهم فنادق ومنتجعات هيلتون، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وأكور، وماريوت، ودي إتش إل، وأكسنتشر، وأكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز، وجي إس بي كابيتال، وبنك زامبيا الوطني التجاري، وغيرهم.

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