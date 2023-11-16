الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: 3.1 ملايين تصريح أمني منذ بداية العام

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ارتفاع عدد التصاريح الأمنية التي أصدرتها للأفراد والشركات للدخول إلى الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة خلال الفترة السابقة من العام الجاري، وذلك بإصدار حوالي 3.1 ملايين تصريح، حيث سجلت هذه المناطق دخول حوالي 28 مليون مركبة، بزيادة بلغت 35 % مقارنة بعام 2022.

وأكد ناصر النيادي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز جهودها نحو تحقيق التوازن بين الضوابط الأمنية، وتيسير حركة الأفراد والبضائع في الموانئ والمناطق الحرة، مشيراً إلى امتثال المؤسسة من خلال ذراعها الأمنية ((إدارة الأمن))، بتطبيق المعايير المحلية والعالمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والأنظمة المعتمدة، لضمان تحقيق الأمان والاستقرار في المناطق التي تديرها، بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الإمارة.

نمو الأعمال

وأوضح النيادي أن نمو عدد التصاريح الأمنية، إشارة إلى نمو الأعمال والعمليات والأنشطة التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي، والتزام المؤسسة بسلاسة عمليات نقل الأفراد والبضائع، وفق أفضل المعايير الأمنية عالية الجودة، واعتمادها على أفضل الأنظمة والضوابط التي تحقق الانتظام وانسيابية العمليات، ما يؤكد امتثال إدارة الأمن الصارم بتحقيق متطلبات المتعاملين، وفي الوقت ذاته للمتطلبات الأمنية، من خلال فريق متخصص ومؤهل، يضم أكثر من 120 موظفاً أمنياً يعملون على مدار الساعة في 22 بوابة تعمل وفق أنظمة أمنية ورقابية رقمية ذكية، موزعة في 8 مناطق مختلفة بدبي، لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة، ما يؤكد التزامنا بحماية موانئنا ومناطقنا الحرة، وضمان سلامة الأفراد والشركات.

وتقدم إدارة الأمن 28 خدمة أمنية. وإلى جانب خدمة استخراج التصاريح الأمنية، هناك أيضاً خدمة طلب الخدمات الاستشارية الأمنية، وخدمة تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وخدمات ضبط الدخول عبر البوابات، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة.

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