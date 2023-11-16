47 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ 47 مليار درهم لغاية سبتمبر 2023، لتحل الإمارات بذلك في المرتبة السادسة بين أسواق التصدير الرئيسية إلى هونغ كونغ، بإجمالي صادرات بلغت 33.8 مليار درهم، وفي المرتبة 17 في قائمة أكبر المستوردين من هونغ كونغ بقيمة واردات إجمالية قدرها 13.2 مليار درهم، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ11 ضمن أكبر الشركاء التجاريين لدى هونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في دبي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أعلن ((مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ))، الهيئة التجارية المعنية بالترويج وخلق فرص العمل لشركات هونغ كونغ في الأسواق العالمية، عن خططه لاستضافة خمسة معارض تجارية دولية مطلع العام المقبل في هونغ كونغ. وتوفر هذه المعارض التجارية منصات مثالية للتجار والمورّدين من دولة الإمارات والمنطقة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

وقال دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ((مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ)): ((تحافظ هونغ كونغ ودولة الإمارات على روابط تجارية قوية، تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لاستكشاف الفرص التجارية ودخول أسواق عالمية جديدة من خلال معارض ((مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ)). حيث تستهدف المعارض التجارية المشترين والموزعين والتجّار من دولة الإمارات والمنطقة للقدوم إلى هونغ كونغ لاكتشاف فرص التوريد)).

وأضاف لام: ((منذ قيام المدينة بإعادة افتتاح حدودها بالكامل في شهر فبراير، نظم ((مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ)) 22 معرضاً تجارياً دولياً في هونغ كونغ، استقطبت 380 ألف مشتري وجهة عارضة من 199 دولة ومنطقة حتى شهر أكتوبر، ما أسهم في تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز رائد للتجارة والمعارض والمؤتمرات)).

وتضم قائمة المعارض التجارية الخمسة، التي سيتم تنظيمها في مركز هونغ للمؤتمرات والمعارض، كلاً من معرض هونغ كونغ للدمى والألعاب، ومعرض هونغ كونغ لمنتجات الرضّع والأطفال، ومعرض هونغ كونغ للقرطاسية واللوازم المدرسية، ومعرض هونغ كونغ للألماس والأحجار الكريمة واللآلئ، ومعرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات.

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