الأسهم الأمريكية تحاول التماسك أمام ارتفاع طلبات إعانة البطالة

حاولت الأسهم الأمريكية التماسك، أمام ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا أكثر من المتوقع. وتراجع المؤشر داو جونز نحو 160 نقطة أو 0.36% بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 4 جلسات، فيما استقر المؤشران ستاندر آند بورز 500 وناسداك.

فيما أظهرت البيانات زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في معركته لكبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13 ألفاً إلى 231 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

كما أظهرت البيانات أن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.8% في أكتوبر، أكثر من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز بنسبة 0.3%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهو مقياس لأسعار الجملة، بنسبة 0.5%. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020.

مؤشر أوروبي

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي أمس، بعد صعود استمر لثلاثة أيام، إذ تراجع التفاؤل حيال بلوغ التشديد النقدي ذروته، وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال التداولات، بعد أن زاد 2.5 في المئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر، أول أمس.

وعلى مدار الأسبوع، عززت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، الآمال بأن البنوك المركزية قد انتهت من رفع أسعار الفائدة. وتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي تصدر غداً الجمعة.

وقفز سهم إمبريسر 14.2 في المئة، بعد أن أعلنت شركة تطوير الألعاب السويدية عن أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثاني، في حين ارتفع سهم سيمنز خمسة في المئة، مع إعلان شركة صناعة البرمجيات الصناعية عن أرباح صناعية أفضل من المتوقع في الربع الرابع. فيما هوى سهم هالو فريش 20.6 في المئة، ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية.

نيكاي الياباني

أنهى المؤشر نيكاي الياباني سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مع اختيار المستثمرين جني الأرباح، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية، في حين أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضاً في المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.28 في المئة، عند 33424.41 نقطة، متخلياً عن مكاسب بلغت 0.28 في المئة، حققها في وقت سابق من الجلسة. وقفز أول أمس 2.5 في المئة، متجاوزاً مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين. وعلى أساس شهري، ارتفع 8.3 في المئة.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث ((اشترى المستثمرون الأسهم في مرحلة ما، مراهنين على أن نيكاي سيواصل زخمه، ويتجاوز أعلى مستوى إغلاق لهذا العام المسجل في يوليو... لكن الشراء لم يدم طويلاً، وأثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على المعنويات)).

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في شهرين، الليلة الماضية، على الرغم من علامات على تباطؤ التضخم، بعد أن أظهرت مراجعة بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19 في المئة، إلى 2368.62.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مثل سهم أدفانتست، الذي انخفض 1.81 في المئة، ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي، وسهم طوكيو إلكترون، الذي خسر 0.1 في المئة.

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