«دييز» ترتقي بخدمات المتعاملين الرقمية

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة بمناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي ((المنطقة الحرة بمطار دبي)) و((واحة دبي للسيليكون)) و((دبي كوميرسيتي))، اعتمادها أنظمة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة المتطورة من شركة ((سبرينكلر))، المدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للارتقاء بقدرات خدمة المتعاملين وتطويرها.

يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات السلطة الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة التي توفرها وتعززها بأحدث حلول وتقنيات المعلومات، بما يُسهم في تعزيز التجربة المتكاملة للمتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات. وعملت السلطة من خلال هذا التعاون على دمج روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في عمليات خدمة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، بما في ذلك استخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ((سبرينكلر))، بالإضافة إلى منصات خدمة ((سبرينكلر)) ((سيلزفورس)).

ومن خلال استغلال روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من ((سبرينكلر)) ومنصة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة، ستتمكن السلطة من تبسيط عمليات مركز خدمة المتعاملين، وتقديم خدمة سريعة وفعّالة عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك الدردشة الحية ومراسلات البريد الإلكتروني ومنصة واتساب. وسيستفيد مركز خدمة المتعاملين التابع للسلطة من قدرات وخصائص ((سبرينكلر)) المتقدمة لإدارة استفسارات المتعاملين بلغات متعددة، وذلك من خلال لوحة تحكم واحدة متكاملة، إضافةً إلى تعزيز تجربة المتعاملين الشاملة.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: تأتي شراكتنا مع ((سبرينكلر)) التي تُسخِّر قوة الذكاء الصناعي في المحادثات واعتماد منصة تجربة المتعاملين الموحدة المتطورة لتسهيل تجربة المتعاملين ومزاولة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفاتنا في تقديم تجربة استثنائية سلسة عبر مختلف القنوات الرقمية.

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