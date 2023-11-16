الطرود الصغيرة صداع كبير في رأس المسؤولين الأمريكيين

التجارة الإلكترونية صارت مساراً مفضلاً للمخدرات والممنوعات والبضائع المقلدة

تبحث قمة ((آبيك)) المنعقدة في سان فرانسيسكو، عدداً من الموضوعات المعتادة التي تتراوح بين العلاقات التجارية والعملات ومشكلات الدين. لكن قمة المنتدى الذي يجمع 21 دولة في منطقة المحيط الهادئ تشمل الولايات المتحدة والصين، تغطي أيضاً موضوعاً غير مُتوقع، وهو الفنتانيل.

لماذا؟ لأن المخدر المسبب للإدمان يعد مسؤولاً عن وفيات تصل إلى 70,000 شخص في الولايات المتحدة. كما أنه أصبح نافذة غير مُتوقعة على سلاسل التوريد العالمية وكيفية عملها، أو توقف عملها، في حقبة تراجع العولمة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك نقاش بين روّاد أعمال وساسة حول طريقة يتسلل من خلالها الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة، وكذلك بلدان أخرى مثل المكسيك، وذلك عبر شحنات صغيرة من البضائع بكميات تقل قيمتها عن 800 دولار حتى لا تخضع للحواجز التجارية والجمركية المعتادة.

إنه من غير المحتمل تماماً أن تخضع شحنات الطرود الدولية الصغيرة هذه، بما قد تحتويه من مخدرات أو ملابس صنعتها عمالة قسرية أو أي نوع من المواد المحظورة، لفحص سلطات الجمارك أو الحدود، لأنها لا تخضع للقواعد المُعتادة بموجب ثغرات تصنيفها تحت ((قاعدة الحد الأدنى)).

ولسوء الحظ، كما يقول بعض قادة الصناعة في الولايات المتحدة، إن هذه الثغرات، التي تستهدف في الأساس السماح للأمريكيين بشراء سجادة مصنوعة في آسيا، مثلاً، وشحنها إلى الولايات المتحدة من دون فرض رسوم إضافية عليها أو تعرضها للإجراءات الروتينية المزعجة، صارت توفر قناة يستغلها تجار المخدرات وكل من يرغب في تهريب البضائع المقلّدة. وزادت التجارة الإلكترونية على نحو جوهري من عدد الطرود الدولية الصغيرة، المُرسلة من مواقع الموضة السريعة في الصين أو عدد من مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، سواء أمريكية أو عالمية.

وحتى دون المخاوف من استغلال العناصر الإجرامية لها، فإن سماح ثغرة ((قاعدة الحد الأدنى)) للطرود بتخطي قيود التعريفات والتجارة يحظى باهتمام كبير ومتزايد في أمريكا. وتستحوذ شحنات الملابس على نحو نصف عدد هذه الشحنات، لذا تعلو أصوات اعتراض صناعة النسيج الأمريكية، التي تضررت للغاية من شركات الموضة السريعة الصينية مثل ((شي إن)) و((تيمو)).

وأدلت أخيراً كيم غلاس، رئيسة المجلس الوطني لمؤسسات صناعة النسيج، بشهادة أمام لجنة فرعية لمجلس النواب، بشأن ((الطفرة الكبيرة بطرود التجارة الإلكترونية التي خلقت طريقاً سريعة للطلبيات التي تمر عبر هذه الثغرة، ما سمح بعبور قرابة 3 ملايين طرد يومياً إلى داخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو خضوعها للتفتيش إلى حد كبير، مما يتيح للصين وبقية العالم للاستفادة مما يمكن أن يشبه اتفاقية تجارة حرة)).

إن لدى كيم غلاس وجهة نظر جديرة بالوضع في الاعتبار، فقد أظهرت بيانات الجمارك استقبال الولايات المتحدة أكثر من مليار طرد فردي بادعاء أنها تندرج تحت ((قاعدة الحد الأدنى)) خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2023، وهو ما يعادل ضعف الرقم المُسجل في 2019.

وفي غضون ذلك الوقت، حقق مقدمو خدمات التجارة الإلكترونية الصينيين طفرات هائلة بالولايات المتحدة. وتضاعف عدد المستخدمين النشطين لمنصة ((شي إن)) في الولايات المتحدة لأكثر من 30 مليون شخص في الربع الثالث من 2023 مقارنة بعام 2021. وتقع كافة هذه الطلبيات تقريباً تحت ((قاعدة الحد الأدنى))، وقد أظهرت دراسات أن بعض الطلبيات تحتوي على الأقل على قطن شينجيانغ، المحظور بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور، بيد أن المنصات ذاتها تنفي ارتكابها أي أخطاء.

لكن حتى مع شكوى المصنعين الأمريكيين، يزداد ثراء شركات أمريكية أخرى، لا سيّما كبرى شركات التكنولوجيا، بعملها مع تجار تجزئة الملابس الصينيين. وتُغرق منصتا ((شي إن)) و((تيمو)) السوق الأمريكية بإعلانات رقمية لمنافسة منصات تجزئة إلكترونية أخرى في البلاد مثل ((أمازون)) وغيرها. وينعكس ذلك في صورة أعمال كبيرة للشركات في ((سيليكون فالي)). وتشير تقديرات شركة ((موفيت ناثانسون)) للبحوث إلى أن قرابة ثلث نمو الإيرادات الذي شهدته شركة ((ميتا)) خلال التسعة أشهر حتى سبتمبر كان بفضل ((شي إن)) و((تيمو))، كما أنهما زادا نشاطهما في مزادات إعلانات ((غوغل)).

ويأتي هذا كله بحقيقة غير مريحة للمشرعين وإدارة بايدن. ففي حين يشجع الكثير من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إصدار قوانين جديدة وتعريفات تعاقب الشركات الصينية التي تمارس أعمالها في البلاد، فإن هناك العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أمريكا مقراً لها، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والمال، التي لا ترغب سوى في عودة الأعمال إلى طبيعتها المعتادة.

وعززت مثل هذه الشركات من ضغوطها في واشنطن في الأسابيع الأخيرة بشأن ((قاعدة الحد الأدنى)). كما تنفق الشركات الصينية أموالاً كبيرة على جماعات الضغط في واشنطن. وأشارت تقارير إلى أن ((شي إن)) أنفقت أكثر من مليون دولار على هذه الضغوط منذ 2022، وتوظف مسؤولين تنفيذيين غربيين لمساعدتها في تفادي الانتقادات، بما في ذلك تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الصينية الأمريكية، الذي وجه انتقادات لممارسات المنصات.

وفي خضم هذا كله، أصبح أمر ما واضحاً للعيان، وهو أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، المنوط بها ضمان عدم خرق أية قوانين في الشحنات الواردة، ليست على مستوى المهمة بعد. وأفادت كيم غلاس العام الماضي، بأن هيئة الجمارك فحصت وتحفظت على ما يمثل خُمس نقطة مئوية فقط من واردات ملابس إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 184 مليار دولار. وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في سبتمبر، برسالة إلى الرئيس بايدن، تحثه على استخدام سلطاته التنفيذية لتعزيز الرقابة على الإعفاءات تحت ((قاعدة الحد الأدنى)) على طرود التجارة الإلكترونية للمنسوجات والملابس، بل وإلغائها في نهاية المطاف.

من شأن خطوة كهذه تقريب الولايات المتحدة أكثر فأكثر من الاتحاد الأوروبي، الذي تقدم باقتراح لنظام جمركي رقمي جديد وإلغاء إعفاءات ((قاعدة الحد الأدنى)). لذا، فإن كنت تحاول الحد من توزيع الفنتانيل، والملابس التي صنعتها عمالة قسرية أو حقائب اليد الأوروبية المُقلّدة، يبدو إغلاق ثغرات ((قاعدة الحد الأدنى))، أي ما كانت تداعياته على التجارة الإلكترونية، الخطوة اللازمة في هذا الشأن.

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