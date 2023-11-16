الإمارات ضمن الأفضل في الاستدامة

تبذل الإمارات وجنوب أفريقيا جهوداً حثيثة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وأفريقيا، تليهما مصر والسعودية وفقاً لتقرير جديد صادر عن أجيليتي يقارن بين سياسات الاستدامة والاستثمارات والإجراءات للحكومات والقطاع الخاص.

ويعد ((مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا))، الذي صدر أمس، التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين. وأصدر مؤشر الأداء شركة أجيليتي، المتخصصة في خدمات سلاسل الإمداد ومقرها دولة الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقراً لها.

ووفقاً للتقرير، احتلت الإمارات مكانة رائدة في خمس فئات أساسية من أصل ست، حيث حصدت المركز الثاني في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا، والمركز الأول في البنية التحتية المستدامة والنقل، والمركز الثاني في الحوكمة وإعداد التقارير، والمركز الأول في المنظومة البيئية، والرابع في الاقتصاد الدائري وهو المؤشر الذي يقيس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات.

ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر ستة مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت هورايزون آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.

كما ركز التقرير على مشاريع الإمارات في مجال الزراعة العمودية الضخمة، والتي تهدف إلى توفير 250 مليون لتر من المياه، فضلاً عن استثمارها 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة. وتهدف الشراكة الإماراتية الأمريكية إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وجمع 100 مليار دولار لنشر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتستضيف الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ الذي تقوده الأمم المتحدة، في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ويؤكد التقرير ((التزام الإمارات الراسخ بأن تصبح لاعباً رئيسياً في تحييد الكربون)).

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