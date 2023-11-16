منصور بن محمد: «دبي للطيران» يعكس مكانة الإمارات عالمياً

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بالتطور المستمر الذي يشهده معرض دبي للطيران وضمن دوراته المتعاقبة، سواء من حيث أعداد الجهات العارضة أو على صعيد نوعية ما يشمله من أحدث تقنيات وحلول الطيران والتي تشكل أهم ملامح مستقبل القطاع في العالم.

دور حيوي

ولفت سموه إلى الدور الحيوي للمعرض في تطوير قطاع الطيران على كافة المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ضوء المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الطيران، وانطلاقاً من إسهاماتها في النهوض بقدراتها على الصعيد العالمي، ضمن رؤية أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ونوه سموه بالمشاركات العالمية والوطنية التي شهدتها الدورة الثامنة عشرة للحدث، وضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الذي يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع الطيران لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، بما يمثله من أهمية كبيرة لتقدم صناعة الطيران مع حرص أبرز وأهم صناع الطيران حول العالم على تقديم أحدث الحلول والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع بالغ الأهمية انطلاقاً من دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة ((X)): ((منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعرض دبي للطيران، كانت رؤية سموه واضحة في ترسيخ مكانته ضمن أهم معارض الطيران عالمياً ... اليوم، نرى ثمار تلك الرؤية من خلال دورته الحالية حيث تجتمع 1400 شركة وجهة عارضة من 148 دولة على أرض دبي وفي سمائها من أجل رسم معالم مستقبل قطاع الطيران والفضاء عالمياً ... فخورون بمستوى هذا الحدث العالمي وحجم المشاركات الوطنية والإقليمية والعالمية وشكراً لكل ضيوف دبي)). جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعمال دورته الثامنة عشرة في ((دبي ورلد سنترال)) يوم الاثنين الماضي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، ضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، وتختتم أعمالها اليوم.

واطلع سموه خلال الزيارة وفي الساحة الخارجية للمعرض على أحدث التقنيات والطائرات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، توقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، حيث أطلع على أحدث ما تقدمه من طائرات، من بينها طائرة ((بوينج)) من طراز ((BBJ 737))، كما تفقد سموه طائرتي الإيرباص ((ACJ 220))، و((A400M))، واستمع لشرح حول المكونات الحديثة لطائرات ((Royal Jet BBJ))، و((MBRAER KC 390))، فيما شملت الزيارة تفقد طائرة ((KAI KUH-1)) التي يعرضها جناح جمهورية كوريا الجنوبية.

منصات ومشاريع

وحرص سموه على زيارة منصات عدد من المؤسسات والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، ومن بينها مجموعة ((إيدج)) الإماراتية، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من الأنظمة المستقلة والتقنيات الدفاعية الإلكترونية والاتصالات الآمنة وحلول الاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة بما تشمله من تقنيات حديثة.

كما زار سموه منصة شركة المبادلة للتنمية ((مبادلة))، حيث اطلع على مشاريعها التي تأتي في إطار مساعي الشركة الرامية لتصبح مورداً مباشراً لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية في العالم، مع تركيزها بشكل أساسي على هياكل الطائرات والمحركات ومكوناتها.

كذلك حرص سموه على زيارة منصة وكالة الإمارات للفضاء، حيث استمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي والذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها ((برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية))، والذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف على أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتوقف سموه أمام منصة شركة ((عنان)) الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث تابع شرحاً حول مشاريع الشركة التي تعرض أول طائراتها ذاتية القيادة، لتكون من أوائل الشركات العاملة في قطاع التنقل الجوي استفادةً من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة عالمياً في هذا المجال.

كما زار سموه منصة شركة ((إينوسبيس)) الكورية الجنوبية في منطقة العرض الخارجي، حيث اطلع على أحد الصواريخ التابعة للشركة والمستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

ويُعد معرض دبي للطيران، مع انعقاده بصفة دورية كل سنتين، نقطة لقاء محورية لقادة القطاع حول العالم، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إذ جمع الحدث هذا العام أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز