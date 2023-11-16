أسهم «البنوك» تقود ارتفاعات سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.60% أو ما يعادل 23.75 نقطة، أمس، مسجلاً 3984.52 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 جلسات، وتحديداً منذ جلسة 7 نوفمبر الجاري، ليربح السوق 3.2 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 668.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 671.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما ((الإمارات ريم للاستثمار)) و((الاتحاد العقارية)) ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 2.8% و2.2% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((دبي التجاري)) 1.9%، و((بنك المشرق)) 1.9%، و((دبي للاستثمار)) 1.7%، و((مصرف عجمان)) 1.4%، و((إعمار العقارية)) 1.1%، و((الإمارات دبي الوطني))، 0.84%، و((دبي الإسلامي)) 0.36%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 95.5 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 52.7 مليون درهم، ثم ((مصرف عجمان)) جاذباً 51.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 59.76 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 153.45 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 93.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.43% إلى مستوى 9607.09 نقاط، ليربح السوق ملياري درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 236 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 96.2 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 93.7 مليون درهم، ليغلق عند 3.59 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 12.6%، و((سوداتل للاتصالات)) 6.4%، و((حياة للتأمين)) 2.4%، و((الجرافات البحرية)) 2.3%، و((مصرف أبوظبي الإسلامي)) 1.5%، و((ألفا ظبي)) 0.84%، و((أبوظبي الأول)) 0.74%، و((العالمية القابضة)) 0.5%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 5.2 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.547 تريليونات درهم بنهاية أول أمس إلى 3.552 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.880 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و671.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.56 مليون درهم في سوق دبي.

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