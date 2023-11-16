361 مليار درهم صفقات «دبي للطيران» في 4 أيام

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350 - 900، بقيمة 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) تزيد طلبيات الناقلة من A350 إلى 65 طائرة، وترفع إجمالي التزامات الناقلة خلال معرض دبي للطيران إلى 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «توفر طائرات A350-900 لأسطولنا، مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى، نخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى، تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق مع إيرباص ورولز رويس، لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا، وأفضل تجربة طيران لعملائنا».

وأضاف سموه: «خططنا لجميع طلبيات طيران الإمارات، التي أعلناها بمنتهى العناية، لدعم نمونا المستقبلي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك أن طيران الإمارات غالباً ما تكون أول تجربة لزوار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً».

وقال سموه على منصة «إكس»: مع طلبنا 95 طائرة إضافية، فإن أسطولنا الحديث سيواصل تعزيز مكانة طيران الإمارات كناقلة رائدة عالمياً، وتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين في المستقبل.

وبموجب الطلبية الجديدة، تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات A350 حتى 2028. ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيس في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

إلى ذلك، قفز إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 4 أيام ليلامس نحو 361 مليار درهم، وسجلت الصفقات التجارية نحو 338.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع أمس نحو 4.87 مليارات درهم ترفع إجمالي صفقات الوزارة خلال المعرض إلى 21.6 مليار درهم.

وبلغت الصفقات التجارية في معرض دبي للطيران خلال اليوم الثالث نحو 12.8 مليار درهم بعد أن وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص A350-900 ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، وكان اليوم الأول قد سجل صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

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