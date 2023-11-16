عقارات دبي تحقق أفضل أداء ربع سنوي منذ عقد

أصدرت ((بروبرتي فايندر))، البوابة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث تقاريرها المتخصصة بمراقبة الأسواق للربع الثالث من العام 2023، والذي كشف عن تسجيل عقارات دبي أفضل أداء ربع سنوي منذ عقد بنهاية سبتمبر. وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقار أصبح الاستثمار المفضل نظراً لفوائده على المدى الطويل والاتجاهات الناشئة التي تعيد رسم ملامح مشهد العقارات في دولة الإمارات.

واستناداً إلى المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي، الذي أطلقته ((دائرة الأراضي والأملاك)) بالتعاون مع ((بروبرتي فايندر)) في دبي، فقد سجل المؤشر ربع السنوي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 1554 معاملة، وبلغ مؤشر السعر 1429187 درهماً. وسجل المؤشر ربع السنوي لمبيعات الشقق 1676 معاملة، ومؤشر السعر 1390272 درهماً، في حين سجل مؤشر مبيعات الفلل والتاون هاوس ربع السنوي 1443 معاملة وبلغ مؤشر السعر 2473730 درهماً، حيث أظهر المؤشر نمواً في جميع الفئات. وارتفع إجمالي المؤشر على أساس سنوي من 1383 معاملة خلال الربع الثالث 2022 إلى 1554 في الربع الثالث 2023، ما يشير إلى زيادة بنسبة 12.4 %.

وسجل مؤشر أداء الإيجارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 108 ومؤشر سعر 58036 درهماً، حيث سجل مؤشر الإيجارات الربع سنوية للشقق 1104 ومؤشر سعر 53005 دراهم، بينما سجل مؤشر الإيجارات الربع السنوية للفلل/ التاون هاوس 0.969 ومؤشر سعر 150,181 درهماً. وبلغ مؤشر الإيجار الإجمالي 1.08 ما يفيد بتحسن بيئة الإيجار مقارنة بالأرباع السنوية السابقة.

وكشفت البيانات الخاصة بـ((بروبرتي فايندر)) عن أن عقارات دبي الجاهزة وعلى الخارطة سجلت 31,181 معاملة خلال الربع الثالث 2023، بالمقارنة بـ25,400 معاملة في الربع الثالث 2022، بزيادة 22.76 % على أساس سنوي، ليكون أداء الربع الثالث من العام الأفضل لسوق دبي العقاري منذ عقد من الزمن.

بالمقابل، أظهرت بيانات ((دائرة البلديات والنقل)) في أبوظبي، ارتفاعاً كبيراً في إجمالي معاملات البيع في قطاع العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلةً مستوى قياسي بلغ 3,718 معاملة بالمقارنة بـ1,569 في الربع الثالث من العام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 137 %، أي ما يعادل 91 % من إجمالي المعاملات و90 % من القيمة الإجمالية.

العقارات على الخريطة

حققت معاملات البيع على الخريطة في كل من دبي وأبوظبي زيادة كبيرة خلال الربع الثالث 2023، حيث أسهمت مبيعات عقارات دبي على الخريطة بـ47.2 % من إجمالي المعاملات بالمقارنة بـ46.5 % في الربع الثالث من العام 2022، مسجلةً 14,714 معاملة في الربع الثالث 2023، بالمقارنة بـ11,809 معاملات في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة 24.6 %، وتُعد الأعلى في عدد معاملات البيع للربع الثالث منذ عقد من الزمن. وبلغت قيمة مبيعات العقارات على المخطط في الربع الثالث 2023 35.71 مليار درهم، بالمقارنة بـ24.34 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات 46.72 % والإسهام بما نسبته 36.6 % في إجمالي قيمة معاملات البيع، لتحقق أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق في الربع الثالث.

العقارات الجاهزة تعزز النمو المطرد

وأدى الارتفاع الكبير في معاملات البيع على المخطط إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق العقارات الجاهزة، إلا أنه يأتي في إطار نمو أشمل وأرقام مرتفعة. وقد أظهرت سلوكيات الباحثين عن عقارات تغيراً في اهتماماتهم، إذ تحولوا إلى خيار تملك المنزل بدلاً من استئجاره، مع ارتفاع معدل الإيجارات، وشكلت معاملات البيع في قطاع العقارات الجاهزة في دبي، خلال الربع الثالث من العام 2023، ما نسبته 52.8 % من إجمالي المعاملات بالمقارنة بـ53.5 % في ذات الفترة من العام الماضي.

وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة 52.8 % من إجمالي المعاملات، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بلغ 16,467 معاملة مقارنة بـ13,591 معاملة في الربع الثالث 2022، في أداء ربع سنوي يُعد الأعلى على الإطلاق، وبزيادة سنوية قدرها 21.2 % ونمو 7.24 % بالمقارنة بالربع الثاني 2023. كذلك سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً قياسياً محققة 61.8 مليار درهم مقارنة بـ45.03 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، وزيادة ملحوظة وصلت إلى 37.3 %، محققةً أعلى قيمة لمعاملات البيع على الإطلاق في ربع عام، وبنمو قدره 11.2 % بالمقارنة بالربع الثاني 2023.

زيادة الباحثين عن العقار

سجلت دبي زيادة كبيرة في عقود الإيجار بلغت 11.2 % على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 156,422 عقداً بالمقارنة بـ140,685 عقداً في الربع الثالث من العام 2022. وعكست العقود الجديدة زيادة بلغت 2.63 % بعد تسجيل 84766 عقداً بالمقارنة بـ82,596 عقداً في الربع الثالث 2022. ودعمت العقود المجددة سوق الإيجارات بتسجيلها 71659 عقداً، بزيادة قدرها 23.36 % مقارنة بـ58089 عقداً في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 17 % بالمقارنة بـ61219 عقداً تم تسجيلها في الربع الثاني 2023. وبشكل عام، لوحظ تزايد الإقبال على العقار في المدينة، ما يعزز زخم السوق العقاري المستمر خلال الأشهر المقبلة.

أبرز المناطق

كشفت البيانات الخاصة بـ((بروبرتي فايندر)) عن المناطق التي تتصدر اهتمام الباحثين عن تملك الشقق وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية. في حين اهتم الراغبون بتملك الفلل بمناطق: دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، داماك هيلز، الفرجان. وشكلت دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة الجميرا، الوجهة المفضلة للراغبين في استئجار الشقق في الربع الثالث من العام 2023. وبالنسبة للمهتمين باستئجار الفلل فتركز بحثهم في مناطق دبي هيلز استيت، داماك هيلز 2، البرشاء، جميرا، داماك هيلز.

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