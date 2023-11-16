كيف يتعامل القانون الدولي مع استهداف المستشفيات عسكرياً؟

أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلاً من الإدانات الدولية، ونفت إسرائيل التهمة، مشيرةً إلى أن عمليتها تدخل ضمن حدود القانون الدولي، لكن علامَ ينص القانون الدولي بشأن استهداف المستشفيات عسكرياً؟

آمنة ولكن..

يصف القانون الدولي المستشفيات بأنها «آمنة عادة مع بعض الاستثناءات»، وتشكّل اتفاقيات جنيف، التي أُقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أساس القانون الإنساني الدولي، وتنص خصوصاً على حماية المستشفيات المدنية، وذلك بحسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة «ليون-3» جنوب شرقي فرنسا، ماتيلد فيليب-غاي.

وقالت: «يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع، ويُحظر أيضاً استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، دروعاً بشرية، ويعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة إلى القتال داخل مستشفى».

وتحدّد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي، الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة طويلة من جرائم الحرب، بما في ذلك «توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين»، لكنها تشير إلى استثناء، وهو إذا كانت المواقع «أهدافاً عسكرية».

وأوضحت فيليب-غاي أنه «إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة إلى العدو، يمكن أن يخسر وضعه بوصفه منشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي، وبالتالي يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً.

رد متناسب

ولفتت فيليب-غاي إلى أنه على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمداً.

وقالت: «حتى إن استُخدم المشفى لأعمال مضرّة، فإن الطرف الآخر لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل»، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون الرد متناسباً بناء على القانون الدولي.

وأضافت أنه على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقاً عن ردّه، وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة.

وتابعت أنه كبديل، يمكن الطلب منهم «عزل أنفسهم في قسم من المستشفى». لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، «يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى»، على حد قولها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز