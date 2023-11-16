Friday, 17 November 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع معدلات التحصين يرفع عدد وفيات الحصبة 40% عالمياً

11/16/2023 7:23:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمات صحية رائدة، أمس، أن عدد الوفيات من جراء مرض الحصبة ارتفع عالمياً بأكثر من 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدةً أن عدد الإصابات تزايد بعد تراجع معدلات التحصين بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتحوَّل المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي مقارنة بـ22 دولة في عام 2021.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، فإن المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب في وفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقراً.

كما قالت المنظمتان إن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضاً بنحو 20 في المئة، بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً خلال الجائحة.

وقال جون فيرتفيوي، المسؤول بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، في بيان، إن «الزيادة في تفشي الحصبة والوفيات تفاقمت، ولكن للأسف من المتوقع أن يكون هذا بسبب تراجع معدلات التحصين التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية».

وتمنح جرعتان من لقاح الحصبة درجة عالية من الوقائية ضد المرض.

والأطفال في الدول النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدلات التحصين في الدول الأكثر فقرا تبلغ نحو 66 في المئة، «وهو معدل يُظهر أنه لا يوجد تعاف مطلقاً من التراجع أثناء الجائحة».

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، وتنتشر في الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN16112023000110011019ID1107443062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث