تراجع معدلات التحصين يرفع عدد وفيات الحصبة 40% عالمياً

أعلنت منظمات صحية رائدة، أمس، أن عدد الوفيات من جراء مرض الحصبة ارتفع عالمياً بأكثر من 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدةً أن عدد الإصابات تزايد بعد تراجع معدلات التحصين بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتحوَّل المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي مقارنة بـ22 دولة في عام 2021.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، فإن المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب في وفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقراً.

كما قالت المنظمتان إن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضاً بنحو 20 في المئة، بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً خلال الجائحة.

وقال جون فيرتفيوي، المسؤول بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، في بيان، إن «الزيادة في تفشي الحصبة والوفيات تفاقمت، ولكن للأسف من المتوقع أن يكون هذا بسبب تراجع معدلات التحصين التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية».

وتمنح جرعتان من لقاح الحصبة درجة عالية من الوقائية ضد المرض.

والأطفال في الدول النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدلات التحصين في الدول الأكثر فقرا تبلغ نحو 66 في المئة، «وهو معدل يُظهر أنه لا يوجد تعاف مطلقاً من التراجع أثناء الجائحة».

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، وتنتشر في الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس.

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