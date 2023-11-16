مقرَّب من ترامب متهم بتعديل طائرات مدنية للاستخدام العسكري

مَثَل متعاقد أمني أمريكي ومقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس، أمام محكمة في النمسا، في قضية تصدير طائرتين مدنيتين جرى تعديلهما للاستخدام العسكري.

وتتهم المحكمة أريك برينس، مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية الخاصة، وأربعة أشخاص آخرين بانتهاك قانون المعدات الحربية النمسوي من خلال تعديل طائرتين زراعيتين وتصديرهما.

وبعد وصول برنس إلى محكمة فينر نويشتات الإقليمية في النمسا محاطاً بفريق محاميه، دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وكذلك فعل المتهمون الآخرون.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال إدانتهم.

وجاء في وثائق القضية أن برينس، شقيق وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، تعامل مع شركة «إيربورن تكنولوجيز» التي تتخذ في فينر نويشتات مقراً لتعديل الطائرات.

ووفقاً للمدعين العامين، فإن الطائرات «تم تعديلها للاستخدام القتالي» من خلال تحصين قمرة القيادة وتركيب أجهزة تمكنها من حمل أسلحة.

ورفض فريق الدفاع مزاعم تعديل الطائرات للاستخدام العسكري، قائلاً إنها غير مؤهلة بأي شكل من الأشكال لتكون مادة حربية.

وقال نوربرت فاس، محامي برنس، للصحافيين خارج المحكمة: «كل ما حدث هنا قانوني تماماً».

ويحاكَم مع برنس، البالغ 54 عاماً، طيار أسترالي قاد الطائرات خارج النمسا، إضافة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة «إيربورن» وطيار آخر يُزعم أنه عمل مستشاراً.

ومن الممكن أن يصدر الحكم بعد جلسة استماع ثانية الشهر المقبل.

وحظي برنس، الضابط السابق في القوات الخاصة لمشاة البحرية الأمريكية «المارينز»، بسمعة سيئة حين كان رئيساً لشركة بلاك ووتر التي اتُهم عناصرها بقتل مدنيين عراقيين عُزل في بغداد عام 2007.

وأصدر ترامب عفواً عن أربعة من المدانين بعمليات القتل عام 2020.

وتم تغيير اسم «بلاك ووتر» إلى «إكس إي» عام 2009 ثم «أكاديمي» بعد عامين.

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