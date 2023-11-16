زيلينسكي يؤكد انخفاض إمدادات الأسلحة الأمريكية بسبب الحرب في غزة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انخفاض إمدادات الأسلحة الأمريكية بسبب اشتعال الحرب في غزة.

وأوضح زيلينسكي، أمس، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده انخفضت، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

وتقصف إسرائيل، التي تتلقى دعماً عسكرياً أمريكياً، قطاع غزة بلا هوادة، منذ أن شنَّ مقاتلو حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي للصحافيين: «لقد انخفضت إمداداتنا»، مشيراً إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.

وأضاف: «الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة قالت: (لن نعطي أي شيء لأوكرانيا)، لا»، منوهاً بأن «لدينا علاقات جادة وقوية للغاية».

وتابع: «إنه أمر طبيعي، الجميع يقاتلون من أجل البقاء، لا أقول إنه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة، وعلينا أن ندافع عما هو لنا».

وتواجه روسيا وأوكرانيا صعوبات في الحفاظ على مخزونهما من قذائف المدفعية بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

في هذا الصدد، أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أرسلت مليون قذيفة مدفعية لدعم روسيا ضد أوكرانيا مقابل خبرة موسكو في مجال الأقمار الاصطناعية.

من جانبها، قالت ألمانيا، هذا الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدف إرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا برغم الجهود المبذولة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه قائلاً: «اليوم لدينا مشكلات مع قذائف المدفعية من عيار 155 ملم».

وأوضح أنه في جميع أنحاء العالم «أصبحت المستودعات فارغة، أو هناك حد أدنى قانونياً لا تستطيع هذه الدولة أو تلك النزول تحته».

إلى ذلك، رحب الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة إنتاج هذا النوع من الذخيرة.

وعلى مدار عام كامل، لم تتمكن روسيا وأوكرانيا من تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، واعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني بأن القتال وصل إلى طريق مسدود.

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