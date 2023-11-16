قد يُسجن مدى الحياة.. إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء

دانت محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، أمس، الرجل الذي هاجم زوج النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي بمطرقة العام الماضي في منزله في كاليفورنيا.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى أن ديفيد ديباب مذنب بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته، وأيضاً بمحاولة خطف نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة مجلس النواب حينذاك، ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وقال الادعاء العام، في بيان: «دانت هيئة محلفين فدرالية ديفيد ديباب بمحاولة خطف مسؤول أو موظف فدرالي والاعتداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين لمسؤول فدرالي».

وأضاف البيان: «يواجه ديباب عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة».

وذكرت صحيفة سان «فرانسيسكو كرونيكل» أن هيئة المحلفين أصدرت حكمها بالإجماع.

وفي وقت الاعتداء في أكتوبر 2022، كانت الديمقراطية نانسي بيلوسي هدفاً منتظماً لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة.

واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، الكندي الجنسية، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ«أكاذيب» حزبها.

وعند وصوله إلى منزلها مسلحاً بحبل وقفازات وشريط لاصق، التقى بزوجها البالغ 82 عاماً، وظل يلح بسؤاله: «أين نانسي؟».

لكن الزوج نجح في طلب المساعدة من الشرطة، قبل أن يعاجله ديباب بضربة مطرقة على رأسه في مشهد التقطته كاميرات رجال الشرطة الذين اندفعوا نحوه وجرَّدوه من سلاحه.

وقال ديباب لهيئة المحلفين، الثلاثاء، إن بول بيلوسي «لم يكن هدفي أبداً، وأنا آسف لأنه تعرَّض للأذى».

وجلس ديباب بهدوء بجانب محاميه بانتظار صدور الحكم ولم يتفاعل مع القرار، وفق صحيفة لوس أنجليس تايمز، وهو الآن ينتظر الآن صدور العقوبة في القضية.

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