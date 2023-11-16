وشم مميز يكشف مصير امرأة مفقودة منذ 31 سنة

ساعد وشم مميز أسرة على كشف مصير إحدى أفرادها بعدما ظلت مفقودة خلال 31 سنة.

واكتُشفت هوية المرأة، التي قُتلت قبل تلك المدة الطويلة في بلجيكا، بعدما تعرَّف أحد أفراد أسرتها إلى تفاصيل وشمها، حسبما أعلن الإنتربول يوم الثلاثاء وفقاً لموقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن ريتا روبرتس (31 عاماً) عُثر على جثتها في نهر في أنتويرب خلال شهر يونيو عام 1992، في القضية، التي عُرفت إعلامياً باسم «المرأة ذات وشم الزهرة»، بسبب الفن المميز على ذراعها اليسرى.

وذكرت أنه تم التعرف إلى ريتا البريطانية الجنسية أخيراً، بعد نداء مشترك للمساعدة في أكثر من 20 قضية أطلقها الإنتربول والشرطة في بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وقال مسؤولون إن أحد أفراد الأسرة في المملكة المتحدة تعرف إلى تفاصيل وشمها (زهرة سوداء بأوراق خضراء) في الأخبار واتصل بالشرطة.

وشمل النداء للحصول على معلومات في مايو 22 حالة في البلدان الثلاثة، وكان معظمهم من النساء اللواتي قُتلن.

وانتقلت روبرتس إلى أنتويرب من كارديف في ويلز، وكانت آخر مرة اتصلت فيها بأقاربها من خلال بطاقة بريدية أرسلتها في مايو 1992.

وقالت عائلتها إنه على الرغم من صعوبة معالجة الأخبار، فإنهم كانوا ممتنين لمعرفة ما حدث لها.

وأضافت الأسرة، في بيان: «هذا التعاون عبر الحدود أعاد للفتاة المفقودة هويتها، ومكّن الأسرة من معرفة أنها في راحة».

وقال يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول، إن القضية سلَّطت الضوء على الحاجة إلى ربط قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم.