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الكونغرس الأمريكي يغلق أبوابه ويترك مصير دعم أوكرانيا وإسرائيل مجهولاً

11/16/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الكونغرس الأمريكي، أمس، إغلاق أبوابه لمدة تقارب الأسبوعين، دون أن يوافق على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل وأوكرانيا، وذلك في ظل احتدام النقاش بين المشرّعين حول سياسة الهجرة ومواجهتهم لمعارضة من قبل عدد من الجمهوريين حول استمرار تقديم الدعم لكييف في الحرب المندلعة بينها وبين موسكو.

وأجَّل مجلس الشيوخ دورة انعقاده بعد منتصف الليل بوقت طويل بالتوقيت المحلي، بعد إقرار قانون يتعلق بالإنفاق المؤقت لتفادي خطر الإغلاق الجزئي للحكومة.

وكان مؤيدو الدعم العسكري الأجنبي يأملون بأن يشمل قانون الإنفاق المؤقت هذا الدعم.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس الموافقة على التمويل في الشهر الماضي. وأثار حذف الدعم العسكري الأجنبي من مشروع قانون الإنفاق مخاوف من أن تمويل كييف ربما لا يجري تخصيصه أبداً، خاصة بعد تمرير مجلس النواب الذي يتزعمه الجمهوريون لمشروع قانون هذا الشهر يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا.

ورفض الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذا القانون. وأظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس، هذا الأسبوع، أن 41 في المئة من الأمريكيين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مقابل 32 في المئة يعارضون ذلك، فيما قال الباقون إنهم ليسوا متأكدين.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن دعم الشعب الأمريكي لحرب إسرائيل على «حماس» تراجع.

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