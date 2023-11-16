انقطاع الاتصالات في غزة يعطّل مغادرة الجرحى والأجانب

كشف مصدر أمني مصري أن مغادرة الجرحى والأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية قد توقف، بسبب انقطاع شبكات الاتصالات في قطاع غزة.

وقال المصدر: «ننتظر التمكن من استعادة التواصل مع غزة كي نعرف المزيد عن وصول الجرحى والمصابين والأجانب، ولاستقبال الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية».

وأشار مصدر في جمعية الهلال الأحمر المصري إلى أن موظفي الجمعية لم يعد لهم اتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر المصري أنه ليس هناك إمكانية لنقل إمدادات الإغاثة عبر معبر رفح إلى القطاع لهذا السبب منذ بداية مساء أمس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية «باتيل»، بمقرها في الضفة الغربية، أمس، عبر «فيسبوك»، إن قطاع غزة في خضم انقطاع كبير آخر لشبكات الاتصالات، وذلك لانعدام الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وعلى منصة «إكس»، أكدت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة رقابية تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتقوم بمراقبة إدارة الانترنت، انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة.





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