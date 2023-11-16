هيئة الكهرباء: 4 مراكز طوارئ بالمحافظات وزيادة فرق الطوارئ خلال موسم الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬الزايد‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بضرورة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمقاول‭ ‬معتمد‭ ‬ومؤهل‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬والتأكد‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الوصلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الخارجية‭ ‬للمنزل‭ ‬واللوحات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وصندوق‭ ‬العداد‭ ‬مقاوم‭ ‬للمياه‭ ‬ومعزول‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وذلك‭ ‬لتفادي‭ ‬دخول‭ ‬المياه‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬واستعدادات‭ ‬الهيئة‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬وأنها‭ ‬تسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬ومراقبة‭ ‬المؤثر‭ ‬الزمني‭ ‬وعمل‭ ‬البرامج‭ ‬التطويرية،‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬عالية،‭ ‬ولخّصها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭: ‬وفرت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬طوارئ‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬محافظات‭ ‬ومركز‭ ‬اتصالات‭ ‬لاستقبال‭ ‬البلاغات،‭ ‬وتم‭ ‬إعداد‭ ‬وزيادة‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬من‭ ‬كهربائيين‭ ‬وفنيين‭ ‬ومهندسين‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومدربين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأعطال‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬الأمطار،‭ ‬وهذه‭ ‬الفرق‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الهيئة‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لاستقبال‭ ‬بلاغات‭ ‬المشتركين‭ ‬وتحويلها‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الطوارئ‭ ‬المعني‭ ‬بفريق‭ ‬برنامج‭ ‬متابعة‭ ‬البلاغات،‭ ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬ممكنة‭ ‬ويمكن‭ ‬للمشتركين‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬عبر‭ ‬الرقم‭ ‬17515555‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬صيانة‭ ‬الشبكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬لفحص‭ ‬وصيانة‭ ‬الأعمدة‭ ‬وخطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬عال‭ ‬وجهد‭ ‬منخفض‭ ‬والمحولات‭ ‬والمعدات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وواصل‭ ‬قائلا‭: ‬تم‭ ‬مراقبة‭ ‬الشبكة‭ ‬حيث‭ ‬تستخدم‭ ‬الهيئة‭ ‬أنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬والرصد‭ ‬لمراقبة‭ ‬حالة‭ ‬الشبكة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬ويتم‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتحديد‭ ‬العوامل‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وذلك‭ ‬لاتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬والمناسبة‭ ‬والتصرف‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الأعطال،‭ ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬أجهزة‭ ‬الحماية‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الحماية‭ ‬مثل‭ ‬القواطع‭ ‬والمفاتيح‭ ‬والمحولات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الحماية‭ ‬الأخرى‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬ومجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الأعطال‭ ‬وفصل‭ ‬الدوائر‭ ‬المتضررة‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭.‬

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