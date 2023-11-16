هيئة الكهرباء: 4 مراكز طوارئ بالمحافظات وزيادة فرق الطوارئ خلال موسم الأمطار

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- Akhbar Al Khaleej) دعا المهندس أسامة الزايد رئيس طوارئ الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء المشتركين إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية وضمان سلامة استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأفاد الزايد في مداخلة هاتفية لمركز الأخبار في تلفزيون البحرين بضرورة الاستعانة بمقاول معتمد ومؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية والتأكد الدائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد مقاوم للمياه ومعزول بشكل جيد، وذلك لتفادي دخول المياه الذي يؤدي إلى انقطاع في خدمات الكهرباء.
ونوه إلى بعض الإرشادات والتوجيهات واستعدادات الهيئة لموسم الأمطار، وأنها تسعى لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحافظة على استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية ومراقبة المؤثر الزمني وعمل البرامج التطويرية، وذلك سعيًا للوصول إلى خدمة عالية، ولخّصها في بعض النقاط: وفرت هيئة الكهرباء والماء 4 مراكز طوارئ تم توزيعها على 4 محافظات ومركز اتصالات لاستقبال البلاغات، وتم إعداد وزيادة فرق الطوارئ وتجهيزهم بأحدث التقنيات من كهربائيين وفنيين ومهندسين مؤهلين ومدربين للتعامل مع جميع الأعطال الكهربائية التي قد تحدث نتيجة الأمطار، وهذه الفرق متاحة على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى توفير الهيئة خطا ساخنا يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المشتركين وتحويلها على مركز الطوارئ المعني بفريق برنامج متابعة البلاغات، ويتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة ويمكن للمشتركين التواصل مع الهيئة عبر الرقم 17515555.
وأضاف أنه تم صيانة الشبكة عن طريق تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لفحص وصيانة الأعمدة وخطوط الكهرباء من جهد عال وجهد منخفض والمحولات والمعدات الأخرى في الشبكة الكهربائية، وواصل قائلا: تم مراقبة الشبكة حيث تستخدم الهيئة أنظمة المراقبة والرصد لمراقبة حالة الشبكة بشكل مستمر، ويتم تحليل البيانات وتحديد العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على توزيع الكهرباء، وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية والمناسبة والتصرف السريع في حالة الأعطال، وتم تعزيز أجهزة الحماية عن طريقة التأكد من أن أجهزة الحماية مثل القواطع والمفاتيح والمحولات وأنظمة الحماية الأخرى تعمل بشكل صحيح ومجهزة بأحدث التقنيات للكشف عن الأعطال وفصل الدوائر المتضررة عن الشبكة.
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