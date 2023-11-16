((الشورى)) يناقش اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وتشيلي الأحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوصت‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬نصوص‭ ‬مواده‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬المرفق‭.‬

وتدارست‭ ‬اللجنـة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لسلامة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭.‬

ويتألف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ -‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الديباجة‭- ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬المحررة‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذية‭. ‬وتتألف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬ديباجة‭ ‬و‭(‬20‭) ‬مادة‭.‬

وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المحررة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬ومدينة‭ ‬سانتياغو‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالمطارات‭ ‬العالمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬لصناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬الجوية‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬والحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬مثل‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الطيران‭ ‬لتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصاريح‭ ‬والرسوم‭ ‬والتعرفة،‭ ‬وإجراء‭ ‬المشاورات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وحق‭ ‬التعديل،‭ ‬والإنهاء‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬باستعراض‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬المرافقة‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬يتبين‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬وأنه‭ ‬يلزم‭ ‬لنفاذها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬بقانون‭ ‬إعمالاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل‭.‬

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