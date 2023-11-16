رئيس أمانة العاصمة لـ((أخبار الخليج)): المجلس يتابع اقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

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- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
أكد صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أن جميع أعضاء مجلس أمانة العاصمة يصبون جلّ جهودهم على كامل مناطق العاصمة دون استثناء من جميع النواحي، لافتا إلى أن الاهتمام يشمل كل المناطق، من خلال الزيارات الميدانية.
وحول تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة مقارنة بالمجالس البلدية الأخرى المنتخبة، قال رئيس صالح طرادة لـ«أخبار الخليج» إن المجلس يضم كفاءات، والتعيين جاء من باب التكليف وليس التشريف، بالإضافة إلى اختلاف آلية عمل العاصمة عن بقية المجالس البلدية، مضيفا أن العضو المعُيّن تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة حيث يسعى إلى حضور الاجتماعات بصورة دورية من دون تأخير أو مماطلة في آلية العمل، وبدون تخاذل.
ونوّه إلى أن مجلس أمانة العاصمة يعتبر المجلس الوحيد الموجود على منصة تواصل، حيث يتابع اقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من دون توّقف عكس المجالس البلدية الأخرى التي لا توجد على ذات المنصة.
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