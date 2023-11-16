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رئيس أمانة العاصمة لـ((أخبار الخليج)): المجلس يتابع اقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

11/16/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭: ‬



‬أكد‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬يصبون‭ ‬جلّ‭ ‬جهودهم‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مناطق‭ ‬العاصمة‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬المناطق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭.‬

وحول‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬الأخرى‭ ‬المنتخبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬يضم‭ ‬كفاءات،‭ ‬والتعيين‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التكليف‭ ‬وليس‭ ‬التشريف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العضو‭ ‬المعُيّن‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬أو‭ ‬مماطلة‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬العمل،‭ ‬وبدون‭ ‬تخاذل‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬يعتبر‭ ‬المجلس‭ ‬الوحيد‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تواصل،‭ ‬حيث‭ ‬يتابع‭ ‬اقتراحات‭ ‬وشكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توّقف‭ ‬عكس‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬المنصة‭.‬

كلمات دالة

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