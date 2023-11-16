أهالي مجمع 606 بسترة:المنطقة المنخفضة تسبب لنا الضرر حال هطول الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
أعاد أهالي مجمع 606 بسترة المناشدة بإصلاح البنية التحتية التي شهدت الفيضان وارتفاع منسوب المياه مؤخرا إثر هطول الأمطار الرعدية الأخيرة في المنطقة.
وقال محمد عبدالله أحد القاطنين بالمنطقة نشهد دائما ارتفاعا لمنسوب المياه في مجمع 606 حال تجمع مياه الأمطار الذي يحاصر الأهالي عند الخروج من المنازل، مما يؤدي إلى الفيضان المتكرر في كل عام عندما تهطل الأمطار.
وأوضح أنهم سبق أن ناشدوا الجهات المعنية بمجهودهم الشخصي وبواسطة العضو النيابي، بيد ان التحركات الرسمية وإقامة المشروع المتعلق بتصريف المياه لم تجد نفعا تجاه مشكلة فيضان المياه بالقرب من بيوتهم.
وأضاف أن خطورة تجمع المياه واختلاطها مع مياه الصرف الصحي في منطقتهم المنخفضة تسبب لهم الضرر الصحي والضرر في ممتلكاتهم كجدران المنازل والسيارات بالإضافة إلى تشويه المنظر واهتراء الشوارع بالحفر والتعرجات المعرقلة لعبور السيارات ناهيك عن التبعات المؤدية إلى الآثار السلبية والمخاطر البيئية نتيجة تفشي البعوض والحشرات والروائح النتنة بعد انبعاثها من المستنقعات.
وناشد محمد وأهالي المنطقة سرعة التحرك في إصلاح البنية التحتية وأعادتها لمستوياتها الطبيعية وذلك برفع مستوى الأراضي المحاذية للمنازل باعتبار أنها منخفضة بعد تجريفها، الأمر الذي يساعد على تجمع المياه فيها ويعيق قدرة تحمل (مشروع الصرف) لكمية المياه المتدفقة خلال فترة الأمطار، مؤملا ملامسة الحل الجذري للمشكلة المتكررة في كل سنة، وذلك بغية مساعدة الأهالي في غلق هذا الملف وتقليل الأضرار وكلفة شفط تلك المياه من قبل الصهاريج.
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