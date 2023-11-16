أهالي مجمع 606 بسترة:المنطقة المنخفضة تسبب لنا الضرر حال هطول الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أعاد‭ ‬أهالي‭ ‬مجمع‭ ‬606‭ ‬بسترة‭ ‬المناشدة‭ ‬بإصلاح‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الفيضان‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬مؤخرا‭ ‬إثر‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الرعدية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬أحد‭ ‬القاطنين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬نشهد‭ ‬دائما‭ ‬ارتفاعا‭ ‬لمنسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬606‭ ‬حال‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬الذي‭ ‬يحاصر‭ ‬الأهالي‭ ‬عند‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنازل،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الفيضان‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬عندما‭ ‬تهطل‭ ‬الأمطار‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهم‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ناشدوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمجهودهم‭ ‬الشخصي‭ ‬وبواسطة‭ ‬العضو‭ ‬النيابي،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬التحركات‭ ‬الرسمية‭ ‬وإقامة‭ ‬المشروع‭ ‬المتعلق‭ ‬بتصريف‭ ‬المياه‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬نفعا‭ ‬تجاه‭ ‬مشكلة‭ ‬فيضان‭ ‬المياه‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬خطورة‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬واختلاطها‭ ‬مع‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬منطقتهم‭ ‬المنخفضة‭ ‬تسبب‭ ‬لهم‭ ‬الضرر‭ ‬الصحي‭ ‬والضرر‭ ‬في‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬كجدران‭ ‬المنازل‭ ‬والسيارات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشويه‭ ‬المنظر‭ ‬واهتراء‭ ‬الشوارع‭ ‬بالحفر‭ ‬والتعرجات‭ ‬المعرقلة‭ ‬لعبور‭ ‬السيارات‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬التبعات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬البيئية‭ ‬نتيجة‭ ‬تفشي‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬والروائح‭ ‬النتنة‭ ‬بعد‭ ‬انبعاثها‭ ‬من‭ ‬المستنقعات‭.‬

وناشد‭ ‬محمد‭ ‬وأهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وأعادتها‭ ‬لمستوياتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬وذلك‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأراضي‭ ‬المحاذية‭ ‬للمنازل‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬منخفضة‭ ‬بعد‭ ‬تجريفها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬فيها‭ ‬ويعيق‭ ‬قدرة‭ ‬تحمل‭ (‬مشروع‭ ‬الصرف‭) ‬لكمية‭ ‬المياه‭ ‬المتدفقة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأمطار،‭ ‬مؤملا‭ ‬ملامسة‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬للمشكلة‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬مساعدة‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬وكلفة‭ ‬شفط‭ ‬تلك‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصهاريج‭.‬

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