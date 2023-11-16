الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد باهتمام الملك بترسيخ قيم التسامح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬المجلس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح،‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بمبادرات‭ ‬ومساع‭ ‬طيبة‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬رشيدة‭ ‬وسياسات‭ ‬تنموية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وثقافية‭ ‬وإعلامية‭ ‬حكيمة‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوسطية‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬قيمٌ‭ ‬نبيلةٌ‭ ‬وأصيلةٌ‭ ‬يؤكِّد‭ ‬ويحث‭ ‬عليها‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف،‭ ‬ونستمدُّها‭ ‬من‭ ‬تعاليمه‭ ‬القويمة‭ ‬ومن‭ ‬تراثنا‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإرثنا‭ ‬الحضاري‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬المعطاءة،‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ -‬وبعد‭ ‬تجارب‭ ‬مريرة‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مرتكزات‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومقومات‭ ‬الوحدة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭.‬

واستذكر‭ ‬المجلس‭ ‬باعتزازٍ‭ ‬احتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لملتقى‭ ‬البحرين‭ ‬للحوار‭ (‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭) ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬وقداسة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬لإعلاء‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بثها‭ ‬وترسيخها‭ ‬في‭ ‬النفوس،‭ ‬وجعلها‭ ‬جزءًا‭ ‬ضروريًّا‭ ‬من‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والبرامج‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الثوابت‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬والأعراف‭.‬

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