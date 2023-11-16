وزيرة الشباب: منظومة من المبادرات لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مملكة البحرين تمكنت من تأسيس منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج الرائدة، الرامية إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ودعم مشروعاتهم، وتمكينهم في مختلف المجالات ليكونوا رواد صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن المملكة تسعى دائما إلى زراعة الأمل في نفوس الشباب لتشكيل دافع التغيير الإيجابي، وذلك بما يسهم في بعث روح الحماس والتشجيع على المشاركة والعطاء في تنمية المجتمع، ومواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اليوم الافتتاحي للنسخة السابعة من منتدى «مسك» العالمي 2023، الذي يقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
وأشارت الوزيرة إلى دور القيادات الشبابية المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت «تلعب القيادات الشبابية الملهمة والمؤثرة دوراً كبيراً في تكوين شخصية الشباب وحثهم على الإبداع والتميز في مختلف المجالات.وحول برامج ومبادرات الوزارة الداعمة لتكوين وتنمية شخصية الشباب، أوضحت أن، مملكة البحرين متمثلة بوزارة شؤون الشباب أطلقت حزمة من البرامج الرامية إلى تطوير قدرة الشباب، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، منها: المشروع الوطني لامع، وبرنامج مساري، ومدينة شباب 2030، وبرنامج التدريب Shadowing ، فضلاً عن برامج اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية في مراكز تمكين الشباب، كما تطلق المملكة العديد من المبادرات وبصفة دورية لتفي بالتزاماتها الدولية نحو تنمية مهارات الشباب، من بينها مبادرة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي.
وبيّنت دور القطاع الحكومي في تمكين الشباب، والذي يتمحور حول تدريبهم المستمر، ودعم المشروعات المتعلقة بهم للارتقاء بمواهبهم، لافتةً إلى أن مملكة البحرين تدرك أهمية تمكين الشباب، وقد قامت مؤخراً بإطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الشباب، وجعلت من مرتكزات العمل الشبابي قاعدة مهمة تنطلق منها الحركة الشبابية في المملكة نحو تلبية متطلباتهم.
وتطرقت توفيقي لتجربتها الشخصية كشابة بحرينية وخريجة المشروع الوطني لامع الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ويهدف إلى تمكين الشباب وتهيئتم لتقلد المناصب القيادية، والمراكز المتقدمة في القطاع الحكومي والخاص.
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