وزيرة الشباب: منظومة من المبادرات لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للنسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مسك‮»‬‭ ‬العالمي‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬تلعب‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬الملهمة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬شخصية‭ ‬الشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬وحول‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬الداعمة‭ ‬لتكوين‭ ‬وتنمية‭ ‬شخصية‭ ‬الشباب،‭ ‬أوضحت‭ ‬أن،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متمثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أطلقت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قدرة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬منها‭: ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع،‭ ‬وبرنامج‭ ‬مساري،‭ ‬ومدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬وبرنامج‭ ‬التدريب‭ ‬ Shadowing ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬المملكة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬وبصفة‭ ‬دورية‭ ‬لتفي‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مبادرة‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وجائزة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬العالمية‭ ‬للإبداع‭ ‬الشبابي‭.‬

وبيّنت‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬والذي‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬تدريبهم‭ ‬المستمر،‭ ‬ودعم‭ ‬المشروعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهم‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمواهبهم،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بإطلاق‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وجعلت‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬قاعدة‭ ‬مهمة‭ ‬تنطلق‭ ‬منها‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬تلبية‭ ‬متطلباتهم‭.‬

وتطرقت‭ ‬توفيقي‭ ‬لتجربتها‭ ‬الشخصية‭ ‬كشابة‭ ‬بحرينية‭ ‬وخريجة‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتهيئتم‭ ‬لتقلد‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭.‬

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