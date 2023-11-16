وزير البلديات يطلع على أعمال تطوير ممشى الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬ستطال‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تركيب‭ ‬نظام‭ ‬لتلطيف‭ ‬الجو‭ ‬وتركيب‭ ‬إنارة‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق،‭ ‬وتركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬للأطفال‭ ‬وألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬ومظلات‭ ‬إضافية‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المبارك‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتوفير‭ ‬وتطوير‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتطوير‭ ‬المماشي‭ ‬وصيانتها‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬متنفس‭ ‬اجتماعي‭ ‬وترفيهي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالخدمات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الملبية‭ ‬لقضاء‭ ‬تجربة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬قامت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتكثيف‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال‭ ‬وفقا‭ ‬لإستراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المزروعات‭ ‬وتكثيف‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬والشوارع‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتقدم‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الخدماتية‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أن‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال‭ ‬من‭ ‬المماشي‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬يرتادها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬والقاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعملية‭ ‬التطوير‭ ‬هي‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬ومتطلب‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لهم‭.‬

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