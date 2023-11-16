وزير البلديات يطلع على أعمال تطوير ممشى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بزيارة تفقدية لممشى الاستقلال بمجمع 934 بالمحافظة الجنوبية، ضمن سلسلة من الزيارات لمشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بحضور عضو مجلس النواب النائب محمد الرفاعي ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف، العقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى البوعينين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
واطلع الوزير على خطة التطوير المستقبلية التي ستطال ممشى الاستقلال والتي تتضمن تركيب نظام لتلطيف الجو وتركيب إنارة بالطاقة الشمسية، إضافة الى تطوير المرافق، وتركيب ألعاب جديدة للأطفال وألعاب جديدة لذوي الهمم، ومظلات إضافية.
وأكد المبارك على تنفيذ وتوفير وتطوير المرافق العامة في جميع محافظات المملكة والارتقاء بها، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بتطوير المماشي وصيانتها لتكون بمثابة متنفس اجتماعي وترفيهي للمواطنين والمقيمين، وتزويدها بالخدمات والمتطلبات الملبية لقضاء تجربة آمنة وصحية، مشيرا الى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة قامت مؤخرا بتكثيف أعمال التشجير في ممشى الاستقلال وفقا لإستراتيجية الوزارة في زيادة المزروعات وتكثيف أعمال التشجير في الحدائق والشوارع والمرافق العامة.
من جهته أشاد عضو مجلس النواب محمد الرفاعي بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الدفع قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية وتقدم وتطوير المنظومة الخدماتية وفق متطلبات الأهالي.
فيما أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أن ممشى الاستقلال من المماشي الهامة في المنطقة والتي يرتادها الكثير من الأهالي والقاطنين في المنطقة، وعملية التطوير هي حاجة ماسة ومتطلب أساسي من متطلبات الأهالي في تلك المنطقة لما يمثله هذا المرفق الحيوي من أهمية بالغة لهم.
كلمات دالة
MENAFN16112023000055011008ID1107443048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.