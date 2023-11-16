الأمين العام للتظلمات تنوه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، في مقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف مع فراس غرايبة الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، بحضور آمال العرفاوي، منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة المغربية.
وفي بداية الاجتماع نوهت الأمين العام للتظلمات بأوجه التعاون المشترك بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مجالات، وأكدت حرص الأمانة على تعزيز هذا التعاون سواء في شكل تعاون ثنائي أم عبر مبادرات مشتركة مع مؤسسات وأجهزة أخرى تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية، وأشادت في هذا الصدد بالمستوى الاحترافي المتميز الذي يتمتع به الخبراء والمستشارون العاملون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومساهمتهم في برامج وأنشطة التدريب والتطوير المعرفي لدى العديد من الجهات المتعاونة مع البرنامج الأممي.وخلال الاجتماع أعربت الأمين العام للتظلمات عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة والتي تتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مزيدا من فعاليات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال عقد ورش التدريب المتخصصة والتي ترسخ أهمية البعد الحقوقي والإنساني في نطاقات عمل واختصاص الأمانة العامة للتظلمات.
كلمات دالة
MENAFN16112023000055011008ID1107443045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.