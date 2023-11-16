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الأمين العام للتظلمات تنوه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

11/16/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬مع‭ ‬فراس‭ ‬غرايبة‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬بالإنابة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬آمال‭ ‬العرفاوي،‭ ‬منسق‭ ‬مشاريع‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬نوهت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬وأكدت‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تعاون‭ ‬ثنائي‭ ‬أم‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وأجهزة‭ ‬أخرى‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وأشادت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستشارون‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المعرفي‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الأممي‭.‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعربت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬والتي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬ورش‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصصة‭ ‬والتي‭ ‬ترسخ‭ ‬أهمية‭ ‬البعد‭ ‬الحقوقي‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬نطاقات‭ ‬عمل‭ ‬واختصاص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭. ‬

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