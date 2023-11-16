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شرطة الكابيتول تشتبك مع محتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

11/16/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬الوكالات‭): ‬اشتبك‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬الكابيتول‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬نظمت‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ثلاث‭ ‬جماعات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للسلام‭ ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول،‭ ‬مقر‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقال‭ ‬مشرعون‭ ‬كانوا‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬قامت‭ ‬بإجلائهم‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

واصطف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬مبنى‭ ‬اللجنة‭ ‬حيث‭ ‬ردد‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬جانب‭ ‬أنت؟‮»‬‭ ‬ودفع‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وسحبوهم‭ ‬محاولين‭ ‬إبعادهم‭ ‬عن‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬دفعوا‭ ‬أحدهم‭ ‬إلى‭ ‬أسفل‭ ‬الدرج‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدخل‭. ‬كما‭ ‬استخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬رذاذ‭ ‬الفلفل‭ ‬وأطلقت‭ ‬مقذوفات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬مهيجة‭. ‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬الكابيتول‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬يحتجون‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وعنيف‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭ ‬عولجوا‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬الجروح‭ ‬والتعرض‭ ‬لرش‭ ‬برذاذ‭ ‬الفلفل‭ ‬واللكم‭. ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اعتقل‭ ‬شخص‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شرطي‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬تمّ‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬ارتدوا‭ ‬قمصان‭ ‬‮«‬تي‭ ‬شيرت‮»‬‭ ‬سوداء‭ ‬اللون‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬كما‭ ‬قام‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬بدفع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مدخل‭ ‬المبنى‭. ‬

وأتى‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬غداة‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وشهدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬بعضها‭ ‬مؤيد‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬وأخرى‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وتدعو‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بآلاف‭ ‬الأشخاص‭. ‬

وتعد‭ ‬الإدارة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الداعم‭ ‬الأبرز‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬وزار‭ ‬بايدن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بعيد‭ ‬اندلاعها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ووفرت‭ ‬واشنطن‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬كبيرا‭ ‬لحليفتها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬كما‭ ‬أرسلت‭ ‬حاملتي‭ ‬طائرات‭ ‬وغواصة‭ ‬نووية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬ردع‮»‬‭ ‬أطراف‭ ‬معادية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬تتقدمها‭ ‬إيران‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الإقليميون،‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬

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