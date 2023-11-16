مسؤول أمريكي سابق يؤكد أن إسرائيل ترتكب ((جرائم حرب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬لعدم‭ ‬توجيه‭ ‬الانتقاد‭ ‬لسياسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تجاه‭ ‬حليفتها‭. ‬وجوش‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مكلفا‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬لحلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قدم‭ ‬استقالته‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭.‬

وانتقد‭ ‬بول‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬البلدان،‭ ‬متهما‭ ‬مسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭. ‬وأكد‭ ‬جوش‭ ‬بول،‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والمفاوضين‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مدة‭ ‬11‭ ‬عامًا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتقاد‭ ‬إسرائيل‭ ‬موضوع‭ ‬محظور‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يثني‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬عن‭ ‬الافصاح‭ ‬عما‭ ‬يفكرون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الملأ‮»‬‭. ‬ولقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬ذلك‭ ‬ – ‭ (‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭) ‬ستستخدم‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬جوش‭ ‬بول‭ ‬أن‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬سجلات‭ ‬مشكوك‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬احترامها‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أثار‭ ‬دائما‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الدامي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للنقاش‭ ‬أو‭ ‬الكلام‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الأمر‭ ‬دائما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقضايا‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬ليست‭ ‬مقيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لصناع‭ ‬القرار‭ ‬السياسي،‭ ‬بطريقة‭ ‬‮«‬متعمّدة‮»‬‭ ‬و«ببساطة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يحسموا‮»‬‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬انتهك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬

اندلعت‭ ‬التظاهرات‭ ‬وخيضت‭ ‬النقاشات‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الجامعات،‭ ‬وتزايدت‭ ‬الأعمال‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية‭ ‬وللإسلام،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭. ‬ويرى‭ ‬جوش‭ ‬بول‭ ‬أن‭ ‬بالإمكان‭ ‬مقارنة‭ ‬مستويات‭ ‬الانقسام‭ ‬داخل‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونجرس،‭ ‬بالتوترات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬ويعتبر‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الموظفين‭ ‬لا‭ ‬يسعهم‭ ‬الاستقالة،‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬‮«‬لحياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬ان‭ ‬تدمر‮»‬‭ ‬لاتخاذهم‭ ‬موقفا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬