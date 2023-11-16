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ترودو يغادر مطـعمـا بـرفـقـة الشرطة الكندية بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين

11/16/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مونتريال‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أخرجت‭ ‬الشرطة‭ ‬الكندية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬أمام‭ ‬المكان‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الكندية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬ونُشر‭ ‬مئات‭ ‬الشرطيين‭ ‬لتفريق‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬فانكوفر‭ ‬للتنديد‭ ‬بمواقف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الكندية‭ ‬‮«‬ساعدت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬فانكوفر‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬التجمع‭ ‬وتفريقه‭ ‬فيما‭ ‬اصطُحب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المطعم‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬وضعا‭ ‬في‭ ‬الحجز‭ ‬وأوقف‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬لضربه‭ ‬شرطية‭ ‬على‭ ‬وجهها‭ ‬فيما‭ ‬أوقف‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬بتهمة‭ ‬عرقلة‭ ‬عمل‭ ‬الشرطة‭. ‬

وتجمّع‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬تقريبا‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬إشعار‭ ‬مسبق‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭. ‬وردد‭ ‬متظاهرون‭ ‬يحملون‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬شعارات‭ ‬تطالب‭ ‬بـ«وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬متوجّهين‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬يداك‭ ‬ملطختان‭ ‬بالدماء‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬لقطات‭ ‬أخرى‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬يظهر‭ ‬ترودو‭ ‬وهو‭ ‬يتعرض‭ ‬لمضايقات‭ ‬من‭ ‬متظاهرين‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭ ‬ثانٍ‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬فانكوفر‭. ‬وكان‭ ‬ترودو‭ ‬حضّ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرضّع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬ترودو‭ ‬قبيل‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وسارع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬ترودو‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬باستهداف‭ ‬المدنيين،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬قطعت‭ ‬رؤوس‭ ‬وحرقت‭ ‬وقتلت‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الفظائع‭ ‬المرتبكة‭ ‬بحق‭ ‬اليهود‭ ‬منذ‭ ‬المحرقة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬دعمت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬ترودو‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تفرج‭ ‬الحركة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬احتجزتهم‭ ‬خلال‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

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