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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

11/16/2023 7:20:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬دعا‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬متفجّر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وردّت‭ ‬سفيرة‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ميراف‭ ‬شاحر‭ ‬ ‭ ‬ايلون‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬ميثاقا‭ ‬انتحاريا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬إبراهيم‭ ‬خريشة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وتحدث‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬إحاطة‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مزاعم‭ ‬خطرة‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاكات‭ ‬متعددة‭ ‬وعميقة‭ ‬للقانون‭ ‬الانساني‭ ‬الدولي،‭ ‬أيا‭ ‬يكن‭ ‬مرتكبها،‭ ‬تتطلب‭ ‬تحقيقا‭ ‬معمّقا‭ ‬ومحاسبة‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة،‭ ‬زار‭ ‬المسؤول‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وغزة‭. ‬وصرّح‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬زيارة‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬ردا‭ ‬بعد،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أملًا‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬بدّدت‭ ‬البعثة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬آماله‭ ‬قائلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬‮«‬أي‭ ‬فائدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجلبها‭ ‬زيارة‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬تورك‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‭ ‬بشأن‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬العنف‭ ‬والتمييز‭ ‬الحاد‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬هذا‭ ‬يخلق‭ ‬وضعا‭ ‬متفجّرا،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬واضحا‭: ‬لقد‭ ‬تجاوزنا‭ ‬مستوى‭ ‬الإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬أطلق‭ ‬أقوى‭ ‬تحذير‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬متساوية‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬يعتبر‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬ضررا‭ ‬جانبيا‭ ‬مقبولا‭ ‬أو‭ ‬سلاح‭ ‬حرب‭ ‬متعمدا‭ ‬ومفيدا‭. ‬هذه‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وانتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ندع‭ ‬الغضب‭ ‬يطغى‭ ‬على‭ ‬ضميرنا‭ ‬الأخلاقي‮»‬‭ ‬مؤكّدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬بحرية‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فالفلسطينيون‭ ‬والإسرائيليون‭ ‬هم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬الأمل‭ ‬الوحيد‭ ‬للسلام‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قالت‭ ‬سفيرة‭ ‬اسرائيل‭ ‬ميراف‭ ‬شاحر‭ ‬ ‭ ‬ايلون‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬أو‭ ‬إذا‭ ‬انتُقدت‭ ‬لقيامها‭ ‬بذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ستصبح‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية‭ ‬حتما‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬وستواصل‭ ‬استخدام‭ ‬أساليبها،‭ ‬مدركة‭ ‬أنها‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬دولي‭ ‬مستمر‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إبراهيم‭ ‬خريشة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬للالتفات‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬خريشة‭ ‬أمام‭ ‬اجتماع‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬‮«‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تصحوا‭. ‬هذه‭ ‬مجزرة،‭ ‬هذه‭ ‬إبادة،‭ ‬ونحن‭ ‬نشاهدها‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفزيون‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‮»‬‭ ‬ذلك‭. ‬

في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬نفّذت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬زهاء‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب،‭ ‬للاختطاف‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬ونقلوا‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬

وردّاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬توعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬ومذاك‭ ‬تقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬وتفرض‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬كاملا‮»‬،‭ ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأدى‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11500‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬

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