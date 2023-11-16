المغرب إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سوبارايا‭ (‬اندونيسيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حجز‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬بطاقته‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬المضيفة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جيلورا‭ ‬بونغ‭ ‬تومو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سورابايا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭.‬

ومنح‭ ‬مهاجم‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬أنس‭ ‬العلوي‭ ‬التقدم‭ ‬لـ«أشبال‭ ‬الاطلس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وأضاف‭ ‬مدافع‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬أيت‭ ‬بودلال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فرانكفورت‭ ‬أيبو‭ ‬شيخون‭.‬

وقلّص‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الفارق‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ (‬42‭)‬،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬لوهافر‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬الحموني‭ ‬أعاده‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬اتحاد‭ ‬طنجة‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬معلي‭ ‬مؤمنا‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وعوّض‭ ‬ممثل‭ ‬العرب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬الإكوادور‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬مشواره‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬بنما‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭.‬

وأنهى‭ ‬المغرب‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬بنما‭ ‬بهدف‭ ‬لإلكين‭ ‬رويس‭ (‬24‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لأولديمار‭ ‬كاستيو‭ (‬79‭).‬

ويلعب‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬احد‭ ‬المجموعات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬الاكوادور‭ ‬مع‭ ‬ثانية‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬مقرّرة‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬البيرو،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬قرّر‭ ‬سحب‭ ‬الاستضافة‭ ‬منها‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستضافة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭.‬

وتحمل‭ ‬نيجيريا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ (‬5‭ ‬القاب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭) ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬4‭ ‬من‭ ‬6‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غانا‭ ‬والمكسيك‭ (‬2‭ ‬من‭ ‬4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬عربية‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬