اليابان تكرم وفادة ميانمار بخماسية نظيفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سويتا‭-‬أوساكا‭ (‬اليابان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكرمت‭ ‬اليابان‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفتها‭ ‬ميانمار‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬باناسونيك‭ ‬سويتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سويتا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وفرض‭ ‬مهاجم‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬نفسه‭ ‬نجماً‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬11‭ ‬و45‭+‬4‭ ‬و50،‭ ‬وأضاف‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ (‬28‭) ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الألماني‭ ‬ريتسو‭ ‬دوان‭ (‬86‭) ‬الهدفين‭ ‬الآخرين‭.‬

وبكرت‭ ‬اليابان‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬عبر‭ ‬أويدا‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سابقاً‭ ‬وموناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬حاليا‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينو،‭ ‬وأضاف‭ ‬كامادا‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬دوسلدورف‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألمانية‭(‬28‭) .‬

وأنهى‭ ‬أويدا‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬دوان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الهاتريك‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬مينامينو‭ (‬50‭).‬

وختم‭ ‬دوان‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭.‬

وكانت‭ ‬اليابان‭ ‬قد‭ ‬سحقت‭ ‬ميانمار‭ ‬10‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬لليابان‭ ‬مع‭ ‬تسجيلها‭ ‬29‭ ‬هدفاً،‭ ‬فيما‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكها‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭.‬

وتلعب‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬الأرض‭ ‬البيتية‭ ‬لـ«نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭.‬

ويشتمل‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬36‭ ‬منتخباً‭ ‬قُسّمت‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مجموعات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلتين‭. ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬تحجز‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬مقاعدها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وتُوزّع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭. ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُحدَّد‭ ‬المقعدان‭ ‬المباشران‭ ‬المتبقيان‭ ‬لقارة‭ ‬آسيا‭ ‬عبر‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬قاري،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬هنالك‭ ‬فرصة‭ ‬لمقعد‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬خامس‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬