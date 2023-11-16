MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كينغستون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انفصلت‭ ‬العداءة‭ ‬الجامايكية‭ ‬إيلاين‭ ‬تومسون‭ ‬هيراه،‭ ‬حاملة‭ ‬خمس‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية،‭ ‬عن‭ ‬مدرّبتها،‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبيها‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مديرة‭ ‬أعمالها‭.‬

وانفصلت‭ ‬العداءة‭ ‬البالغة‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬شانيكي‭ ‬أوزبورن،‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬دفع‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«الشروط‭ ‬المفرطة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربتها‭.‬

قالت‭ ‬مديرة‭ ‬أعمالها‭: ‬‮«‬العرض‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ (‬أوزبورن‭) ‬كان‭ ‬مفرطاً‭ ‬للغاية،‭ ‬ولا‭ ‬يتمتع‭ ‬بأي‭ ‬مرونة‭ ‬للتفاوض‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

تابعت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬خيار‭ ‬آخر،‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي،‭ ‬سوى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مدرّب‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

أردفت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تركّز‭ ‬السيدة‭ ‬تومسون‭-‬هيراه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬تحضيراتها‭ ‬للموسم‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألقابها‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

وتُعدّ‭ ‬تومسون‭-‬هيراه‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬عداءة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100م‭ ‬الشهير،‭ ‬بعد‭ ‬تسجيلها‭ ‬10‭.‬54‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬الأمريكية‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وحدها‭ ‬الأمريكية‭ ‬الراحلة‭ ‬فلورنث‭ ‬غريفيث‭-‬جونيور‭ ‬كانت‭ ‬أسرع‭ ‬منها‭.‬

وسيطرت‭ ‬تومسون‭-‬هيراه‭ ‬على‭ ‬سباقي‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬فأحرزت‭ ‬ثنائية‭ ‬100‭ ‬و200م‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬ثم‭ ‬احتفظت‭ ‬باللقبين‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬كما‭ ‬نالت‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬100م‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭.‬

لكن‭ ‬الاصابات‭ ‬عكرت‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬فأخفقت‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬بودابست‭.‬