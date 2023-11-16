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العراق يكتسح أندونيسيا

11/16/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

البصرة‭ (‬العراق‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬افتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المشتركة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬باكتساح‭ ‬ضيفه‭ ‬الأندونيسي‭ ‬5‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البصرة‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭.‬

وسجّل‭ ‬خماسية‭ ‬العراق‭ ‬بشار‭ ‬رسن‭ (‬20‭)‬،‭ ‬جوردي‭ ‬امات‭ (‬35‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭)‬،‭ ‬أسامة‭ ‬رشيد‭ (‬61‭)‬،‭ ‬يوسف‭ ‬الأمين‭ (‬81‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬الحمادي‭ (‬89‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬شايني‭ ‬باتيناما‭ ‬هدف‭ ‬أندونيسيا‭ ‬الوحيد‭ (‬45+3‭).‬

وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬لمؤازرة‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يصمد‭ ‬المنتخب‭ ‬الاندونيسي‭ ‬سوى‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬أمام‭ ‬المدّ‭ ‬العراقي،‭ ‬إذ‭ ‬افتتح‭ ‬لاعب‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬بشار‭ ‬رسن‭ ‬التسجيل‭ ‬مستغلاً‭ ‬خطأ‭ ‬دفاعياً‭ ‬عندما‭ ‬ارتدت‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المدافعين‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬بالتعامل‭ ‬معها،‭ ‬فسددها‭ ‬إلى‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬لتلامس‭ ‬القائم‭ ‬وتهزّ‭ ‬الشباك‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬35،‭ ‬عزّز‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬من‭ ‬رأسية‭ ‬المدافع‭ ‬الاندونيسي‭ ‬ولاعب‭ ‬يويين‭ ‬البلجيكي‭ ‬جوردي‭ ‬أمات‭.‬

وقبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬باغت‭ ‬الضيوف‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬العراقي‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬باتيناما‭ ‬بتسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬قوية‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭
(‬45+3‭).‬

وبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الأول،‭ ‬فضاعف‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رشيد‭ (‬60‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الأمين‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭
‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬أكملها‭ ‬بلمسة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬80‭).‬

وقبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة،‭ ‬اختتم‭ ‬الحمادي‭ ‬مهرجان‭ ‬الأهداف‭ ‬للعراق‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬الأندونيسي‭ ‬وأرسل‭ ‬الكرة‭ ‬بأريحية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭
(‬89‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬تصدّر‭ ‬العراق‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفيتنامي‭ ‬الذي‭ ‬اجتاز‭ ‬الفيليبين‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لقاءاته‭ ‬مع‭ ‬أندونيسيا،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬انتهت‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬بالتعادل‭.‬

ويحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الفيليبين‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬


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